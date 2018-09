Najpopularnejši recept za bučni kolač na družbenih omrežjih ta hip

Tudi uradno smo zakorakali v jesen in čas je za bučni kolač.

Število fotografij s počitnic se na družbenih omrežjih zmanjšuje, narašča pa količina spečenih jesenskih sladic. Seveda tisti, ki radi pečejo, na svojih profilih objavijo tudi fotografije in recepte in pred kratkim je izjemno veliko pozornosti pritegnil kolač z bučo.

Nič čudnega, jesen je tu in čas je za buče na sto in en način. Recept za preprost bučni kolač je bil na Pinterestu deljen kar enajst tisočkrat in prepričani smo, da ne zaman. Je namreč odličnega okusa, čezenj pa je prelita tudi mamljiva glazura, ki svoj pečat pusti tudi na izgledu.

Z jesenskim bučnim kolačem vsekakor ne boste mogli zgrešiti, zato predlagamo, da se kar lotite peke.

Sestavine

– pol žličke ingverja v prahu

– 170 g bučnega pireja

– 2 jajci

– 2 žlički pecilnega praška

– 1 žlička sode bikarbone

– 200 g rjavega sladkorja

– 250 g moke

– 1 žlička cimeta

– 1/2 žličke muškatnega oreščka

– 1/2 žličke mletih klinčkov

– 200 g sladkorja v prahu

– 1/2 žličke soli

– 1/2 žličke vaniljevega ekstrakta

– 115 g masla

– 115 g kremnega sira

– 200 g pinjenca (kako ga pripraviti sami, preverite tukaj)

– 1 jedilna žlica mleka

Priprava

1. Segrejte pečico na 190 stopinj, namastite pekač za kolač ter ga pomokajte.

2. V posodi zmešajte moko, pecilni prašek, sodo bikarbono, sol, ingver, cimet, muškatni orešček in klinčke.

2. V drugi posodi umešajte maslo in rjavi sladkor, da nastane gladka rjava zmes. Miksajte približno 2 do 3 minute. Dodajte jajca in še enkrat zmiksajte.

3. Upočasnite mikser in izmenjajoč dodajajte mešanico moke in pinjenec, dokler ne nastane gladka zmes.

4. Dodajte bučni pire, dobro premešajte in maso prelijte v model.

5. Pecite 55 minut, nato pa pustite počivati 30 minut, da se ohladi.

6. Medtem pripravite glazuro. V posodi stepite kremni sir, vaniljo in sladkor v prahu. Dodajte mleko, da tekstura postane podobna jogurtu. Nato prelijte čez kolač in postrezite.

Avtorica recepta je blogerka, ki ustvarja blog A Healthy Life for Me.

