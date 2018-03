Nepozabna korenčkova rulada s kislo smetano in limeto

Odličen predlog, kot nalašč za ta velikonočni čas.

Sestavine

Testo

– 6 jajc, 80+20 g sladkorja, 100 g mletih mandljev

– 80 g nastrganega svežega korenja

– 2 žlici korenčkovega soka

Krema

– 200 g kisle smetane, 100 g maskarponeja

– lupinica ene limete, 50 g sladkorja v prahu

Priprava

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj.

2. Ločimo rumenjake in beljake. Rumenjake damo v skledo kuhinjskega robota, beljake pa posebej v srednje veliko skledo. K rumenjakom dodamo sladkor in stepamo 5 minut na srednji hitrosti. Posebej penasto stepemo beljake s sladkorjem.

3. V stepene rumenjake izmenično narahlo vmešamo mešanico mandljev in nastrganega korenja ter stepene beljake in korenčkov sok. Postopek ponavljamo, dokler ne porabimo vseh sestavin.

4. Pekač velikosti približno 40 x 25 cm dobro namastimo in obložimo s papirjem za peko. Vanj vlijemo testo za rulado in postavimo v pečico. Pečemo 15 minut na 180 stopinjah. Pečeno testo vzamemo iz pečice in ga prestavimo na rešetke, da se ohladi.

5. Pripravimo kremo: v skledi premešamo kislo smetano, maskarpone, lupinico ene limete in sladkor v prahu. Kremo enakomerno namažemo na ohlajeno testo in tesno zvijemo v rulado. Ovijemo v živilsko folijo in postavimo v hladilnik za 2 uri ali čez noč.

Recept in fotografija: Jernej Zver in Maja Galuf/Jernejkitchen