Obara iz rdeče leče, klobase in rdečega vina

Iz otroških ust: »Mami, tole je pa dobro.«

Priprava: 5 minut; čas kuhanja: 30 minut.

Sestavine

– 2 žlici olja

– par kranjskih klobas

– večja čebula

– strok česna

– večja sveža rdeča paprika (kurtovska kapija)

– 250 g rdeče leče

– 1 l zelenjavne jušne osnove

– 1,5 dl rdečega vina

– sol, poper, lovor, šetraj, ščep sesekljanega čilija

Priprava

1. Čebulo in papriko narežemo, česen stremo. Damo v lonec, prilijemo olje in pražimo 5 minut, da bo imela obara krepkejši okus in barvo.

2. Dodamo lečo, lovor, šetraj, čili, prilijemo jušno osnovo, vodo, vino, klobaso, zavremo, nato ogenj zmanjšamo in pokrito kuhamo 10 minut.

3. Po potrebi prilijemo vodo ali jušno osnovo, vendar naj bo juha vseeno malo bolj gosta. Solimo, popramo po okusu. Juha mora imeti skladen okus, kiselkasto-sladkast.

4. Obaro ponudimo s kosom kruha, po njej postrežemo solato iz endivije s trdo kuhanim jajčkom in česnom.

Različica: Namesto rdeče leče vzemite rjavo ali zeleno, vendar se ti kuhata dlje, vsaj 45 minut.

Nasvet: Pazite pri soli. Nekatere klobase so močno slane.

Opomba: Omenjena pohvala iz otroških ust me je zelo pobožala, saj jo je izrekel otrok, ki ni prav ješč.

Naredimo vnaprej: Rdeča leča se zmehča že v 10 minutah, ampak, seveda – obaro lahko skuhate za naslednji dan že zvečer.

Namig: Večja endivija praviloma zadošča za dve veliki skledi solate. Očistite jo že danes v celoti, polovico pa v posodi shranite v hladilniku za jutri. Dobro osušeno, se razume.

Naslovna fotografija: Krištof Koman