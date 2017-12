Pečenica z matevžem in kislim zeljem

Domača slovenska hrana na državni praznik.

Priprava: 5 minut; čas kuhanja: 20–25 minut.

Sestavine

– pločevinka rjavega fižola ali 500 g kuhanega fižola

– 4 večji krompirji, 500 g kislega zelja, 4–6 pečenic

– sol, 2 lista lovorja

Priprava

1. V lonec damo pečenice, jih zalijemo z vodo in pristavimo, da voda zavre. Ogenj zmanjšamo in pokrito kuhamo 10 minut.

2. Krompir olupimo, narežemo in kuhamo do mehkega v slani vodi, približno 15 minut.

3. V drugem loncu pristavimo kislo zelje. Prilijemo malo vode, v kateri se kuhajo pečenice, začinimo z lovorjem, zavremo in nad šibkim ognjem pokrito kuhamo.

4. Ko je krompir kuhan, odlijemo skoraj vso vodo, a jo prihranimo. H krompirju stresemo fižol, kuhamo 5 minut, da se fižol ogreje. Nato krompir in fižol pretlačimo v gladek pire. Po potrebi prilivamo prihranjeno krompirjevo vodo, da dobimo primerno gost pire.

5. Pečenice vzamemo iz vode in jih preložimo v ponev. Pristavimo in počasi pečemo na vsaki strani 2–3 minute, da se hrustljavo zapečejo.

6. Zelje je zdaj najbrž primerno mehko. Če je v loncu preveč vode, povečamo plamen, da večina izpari, ali po potrebi zgostimo z moko, s krompirjevo vodo in pokuhamo. Če je vode premalo in je zelje premalo sočno, prilijemo vodo od pečenic. Pečenice ponudimo s kislim zeljem in matevžem.

Nasvet: Kar matevža ostane, ga shranite v hladilnik za četrtek ali v posodici v zamrzovalnik. Do zdravja prijazne rastlinske beljakovine in vlaknine v njem lahko prehransko obogatijo marsikatero juho ali enolončnico. Kar vam ostane vode, v kateri ste kuhali pečenico, jo zamrznite kot jušno osnovo za kak ričet.

Naredimo vnaprej: Matevž in kislo zelje lahko brez posebnih težav skuhate že prejšnji večer. Pečenica je sicer okusnejša pravkar pečena, vsekakor pa jo lahko vsaj skuhate prej.

Poskusite še:

Naslovna fotografija: Krištof Koman