Jabolka, cimet in čokolada: nadvse zapeljiva kombinacija okusov, ki se ji le stežka upremo.

Pekane lahko nadomestimo tudi z navadnimi orehi, je pa tu »materiala« za pekač velikosti 29 x 10 centimetrov.

Sestavine

– 200 g moke

– 20 g kakava v prahu

– 1/3 žličke pecilnega praška

– žlička sladkorja v prahu

– 100 g masla

– 4 žlice mleka

– naribano jabolko (približno 120 g)

– žlička cimeta

– 70 g nasekljanih orehov pekanov

– 40 g nasekljane temne čokolade

– jajce, 1 dl sladke smetane

– 2 žlici sladkorja

Priprava

1. Pečico ogrejemo na 170–175 stopinj Celzija. Pekač namastimo z maslom.

2. Za testo zmešamo moko, kakav v prahu, pecilni prašek in sladkor v prahu. Dodamo na koščke narezano maslo, mleko in ugnetemo.

3. S prsti testo enakomerno razporedimo po namaščenem pekaču – pritiskamo na dno (pomagamo si lahko tudi s hrbtno stranjo žlice).

4. V manjši posodi razžvrkljamo jajce, dodamo še sladko smetano, sladkor in dobro premešamo. Postavimo na stran.

5. Naribano jabolko zmešamo s cimetom in ga dobro odcedimo. Dodamo še pekane in temno čokolado. Vse skupaj prelijemo z jajčno zmesjo in premešamo. Nadev nato enakomerno razporedimo po čokoladnem testu.

6. Postavimo v pečico in pečemo približno 35 minut.

7. Malce ohladimo in ponudimo. Tekne tako toplo kot hladno.

Fototgrafija in recept: Ana Bulat