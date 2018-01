Piščančja obara s puhastimi cmoki

Ogreje in razveselili s svojim rustikalnim šarmom.

Sestavine

– velika čebula, 3 stroke česna

– srednje velik korenček, 1 paradižnik

– pol rdeče paprike

– 2 srednje velika krompirja

– 4 kosi piščančjega stegna brez kosti

– 2 lovorjeva lista, 2 žlici svežega peteršilja

– žlica oljčnega olja

– sol in poper po okusu

– 1,5 l zelenjavne jušne osnove (lahko sveže ali iz kocke)

Cmoki

– 120 g moke, 50 ml vode, 60 g masla

– ščepec soli, žlička pecilnega praška

Priprava

1. Olupimo in sesekljamo čebulo in česen. Zelenjavo narežemo na koščke.

2. Piščančja stegna na hitro operemo in posušimo s papirnato brisačko, narežemo na koščke in začinimo s soljo in poprom.

3. Na štedilniku segrejemo večjo ognjevarno posodo in dodamo žlico oljčnega olja, nato koščke piščanca in pečemo na srednje močnem ognju do zlato rjave barve. Občasno premešamo, da se meso ne prime na dno. Pečeno vzamemo iz posode in damo na stran.

4. Zdaj v isto ponev po potrebi prilijemo še malo oljčnega olja, nanj stresemo sesekljano čebulo in jo popražimo, da postekleni. Dodamo še česen, korenček, paradižnik, papriko, krompir in lovorjeva lista. Vse skupaj med mešanjem pražimo nekaj minut, da se zelenjava že malo zmehča, nato vrnemo v lonec piščanca in dolijemo jušno osnovo. Začinimo po okusu, dodamo sesek­ljan peteršilj in pustimo, da zavre, nato ogenj zmanjšamo in kuhljamo še približno 20 minut. (Juha bo zdaj še precej redka, vendar naj nas to ne moti, saj bodo cmoki popili veliko tekočine.)

5. Pečico segrejemo na 190 stopinj.

6. Pripravimo cmoke: v skledo natresemo moko, dodamo sol in pecilni prašek. Premešamo in na vrh naribamo maslo. Vse skupaj z roko dobro premešamo in pregnetemo, da dobimo testo, ki spominja na večje drobtine. Prilijemo 50 ml hladne vode in pregnetemo v kepo. Kepo razdelimo in oblikujemo 6 do 8 kroglic.

7. Kroglice testa previdno položimo v piščančjo obaro, lonec pokrijemo in ga postavimo v ogreto pečico. Pečemo približno 30 minut. Juhe bo zdaj malo manj, cmoki pa bodo puhasto narasli.

8. Obaro postrežemo še vročo in po želji posujemo s sesekljanim peteršiljem.

Recept in fotografija: Kristina Jug in Mitja Bezenšek (Vibrant Plate). Neverjetno, a resnično: receptura je doživela največ ogledov na njunem blogu!