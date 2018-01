Piščanec z zelenjavo iz voka

Vok ne sme biti preveč poln, da bo zelenjava ostala hrustljava.

Jedi v voku praviloma pražimo, lahko pa tudi cvremo, dušimo ali celo kuhamo. Za mesne velja, naj bodo sestavljene iz 30 odstotkov mesa in 70 odstotkov zelenjave. Sestavine lahko do ene ure mariniramo v sojini ali teriyaki omaki. Pogoste sestavine kitajskih jedi so čili, česen, rdeča paprika in ingver. Osnovno pravilo priprave jedi v voku je hitro praženje, le nekaj minut. Posode ne smemo preveč napolniti, sicer zelenjava ne bo ostala hrustljava, kakršna mora biti. Jed moramo med praženjem ves čas mešati. Za jedi iz voka uporabi uporabimo piščančje, goveje ali svinjsko meso, pri zelenjavi pa tako rekoč ni omejitev. Za začetnike ponujamo zelo enostaven recept za piščanca iz voka.

Sestavine

– 400 g piščančjega fileja

– 1 majhen por

– 1 zelena paprika

– 1 čebula

– 1 majhna bučka

– 2 korenčka

– 2–3 stroki česna

– olje, sojina omaka, poper, čili

Priprava

1. Meso narežemo na majhne trakove, polijemo s sojino omako in pustimo stati pol ure.

2. Zelenjavo narežemo na kolobarje oziroma trakove, čebulo in česen nasekljamo. V vok nalijemo malo olja in ga dobro segrejemo. Meso na hitro popečemo z vseh strani, po nekaj minutah ga potisnemo na rob ali stresemo v drugo posodo. V vok stresemo zelenjavo in jo pražimo dve do tri

minute.

3. Dodamo sojino omako in preostale začimbe ter meso in pražimo še kakšno minuto.

Besedilo: A. K.

Fotografija: Thinkstock