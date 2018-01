Popoln jedilnik za hujšanje

Hujšanje še zdaleč ne bi bilo tako težko, če bi nam okusen jedilnik vsak dan pripravila Anja Rutar (Zdravo z Anjo).

Preverite recepte za popolne jedi, ob katerih boste pozabili, da ste na dieti.

Bučna juha s popečeno čičerko

Juha, tokrat bučna, je nepogrešljiv obrok pri hujšanju. V kombinaciji s čičerko vnesemo še nekaj vlaknin in beljakovin, zato je lahko to odlična izbira za večerjo, odvisno od količine čičerke, pa tudi za kosilo. Zelenjavno juho brez dodatkov je vedno dobro imeti pri roki. Če jo pojemo pred kosilom, še ne bomo siti, a ne bomo več lačni, zato bomo lažje pojedli za nas primerno porcijo glavne jedi.

Losos z ajdovo kašo in brokolijevim pirejem

Ajda je odlično nepredelano žito, na katero radi pozabimo. Vsebuje veliko beljakovin in tudi prehranskih vlaknin, zaradi katerih bomo siti dalj časa. Kot vir beljakovin in zdravih maščob sem izbrala lososa, predvsem zato, ker je naša prehrana na splošno precej revna z nujno potrebnimi omega-3 maščobnimi kislinami, ki imajo mnogo blagodejnih učinkov. Med drugimi ščitijo pred srčno-žilnimi boleznimi in zmanjšujejo tveganje za pojav raka. Ker zmanjšajo vnetja v telesu, vplivajo na pojav bolezni, ki so vnetnega izvora (debelost, revmatoidni artritis, avtoimunske in nevrodegenerativne bolezni …), izboljšajo sposobnost učenja in še bi lahko naštevala. Potrebam zadostimo z uživanjem dveh porcij rib na teden, med katerimi priporočam predvsem sardele, skuše in divjega lososa.

Kakijev parfait s chia pudingom

Malica v kozarcu – sezonsko sadje, v tem primeru kaki, v kombinaciji z grškim jogurtom, s katerim vnesemo še nekaj beljakovin, ki podaljšajo sitost in znižajo glikemični indeks obroka. Takšna malica bo potešila potrebo po sladkem, vseeno pa je dobra za naše telo. Čeprav se sadju zaradi sladkorja mnogi izogibajo, je strah, da bi se zaradi njega zredili, povsem odveč. Tako kot vsa živila tudi sadje pride v paketu z drugimi snovmi – vodo, vlakninami, vitamini, minerali in fitohranili, ki med seboj delujejo sinergično in imajo pozitivne učinke na telo.