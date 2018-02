Ribniška povanca

Spregledana jed, ki še kako tekne!

Za pekač velikosti približno 32 x 20 cm.

Sestavine

– vlečeno testo

– 40 dag moke

– 2 žlici olja, žlica kisa

– 2 dl mlačne vode, ščep soli

– olje ali stopljeno maslo

– nadev

– 300 g prosene kaše

– 1 l mleka, 2,5 dl sladke smetane

– 50 g sladkorja, žlica ruma

– 3 jajca, 100 g masla

– 2 jabolki, 250 g rozin

– žlica krušnih drobtin, žlička medu

– žlička cimeta

– zavitek vaniljevega sladkorja

– preliv

– 1 rumenjak, 0,5 dl sladke smetane

Priprava

1. Vlečeno testo: v skledo presejemo moko in naredimo jamico. V jamico vlijemo olje in kis ter posolimo. Sestavine malo premešamo, nato pa počasi prilivamo vodo in mesimo toliko časa, da dobimo gladko in prožno testo. Oblikujemo ga v hlebček in premažemo z oljem ter pustimo počivati vsaj uro na sobni temperaturi.

2. Nato damo testo na pomokan prt in ga nekoliko razvaljamo in premažemo z oljem ali stopljenim maslom, potem pa začnemo vleči od sredine navzven. Vlečemo ga z zunanjo dlanjo. Testo mora biti čisto na tanko razvlečeno. Z lesenim nožem porežemo debelejše robove.

3. Nadev: rozine za pol ure namočimo v topli vodi (približno 2 dl) z žlico ruma.

4. V kozici zavremo mleko, nato ga odstavimo in vanj stresemo očiščeno in oprano proseno kašo ter sladkor; na zmernem ognju ob stalnem mešanju kuhamo še 15 minut.

5. V drugi posodi penasto stepemo jajca in 50 g masla, dodamo sladko smetano, cimet, vaniljev sladkor. V posodo stresemo kuhano proseno kašo in dobro premešamo.

6. Nadev premažemo po vlečenem testu. Nato potresemo še z rozinami, ki smo jih dobro odcedili.

7. Olupimo dve manjši jabolki in ju naribamo. V ponev damo 50 g masla in na njem prepražimo žlico krušnih drobtin, dodamo naribana jabolka in žličko medu in pražimo še kakšno minuto. Nato še topla, vendar ne vroča potresemo po nadevu.

8. Zvijemo v obliko valja in preložimo v pomaščen pekač. Pečemo približno uro pri 180 stopinjah Celzija. Približno 10 minut pred koncem premažemo z mešanico sladke smetane in rumen­jaka. Ribniško povanco postrežemo toplo.

Namig: Testo je pustiti počivati dlje časa, saj se potem lepše vleče. Če smo ga čez noč shranili v hladilnik, ga moramo, preden ga uporabimo, dati na sobno temperaturo in pustiti kakšno uro, da se ogreje.

Fotografija in recept: Daniel Vincek