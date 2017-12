Pozimi, še posebno po praznikih, teknejo jedi s kislim zeljem.

Pred prazniki pripravimo nekaj jedi na žlico, ki nam bodo teknile po prečuti noči. Morda se nam kateri dan ne bo dalo kuhati, pa enolončnico, golaž ali segedin golaž, ki se pozimi in po praznovanjih še posebno prileže, samo pogrejemo. Zraven ponudimo nezabeljen kuhan krompir v kosih, če nam je še to preveč za pripraviti, bo dober kruh. Nekateri prisegajo na kislo juho, ki se pripravi iz svinjskih parkljev in glave pa tudi mesa. Vse te jedi lahko počakajo v hladilniku tudi nekaj dni, poznavalci pravijo, da so z vsakim pogrevanjem boljše. Kdor ima voljo in čas, bo pripravil sarmo, hitreje je skuhati segedin golaž, oboje iz kislega zelja.

Sestavine za 4 osebe

– 800 g svinjskega plečeta

– 1 kg kislega zelja

– 2–3 čebule

– 4 stroki česna

– 2 žlici paradižnikove mezge

– olje

– mleta paprika, brinove jagode

– lovorjev list, kumina, sol, poper

Priprava

Na olju prepražimo sesekljano čebulo in česen. Meso, ki smo ga narezali na od 2 do 3 centimetre velike kocke, dodamo k čebuli in pražimo 15 minut, večkrat premešamo. Potresemo z rdečo papriko, dodamo paradižnikovo mezgo ter dobro premešamo. Dodamo kislo zelje in preostale začimbe ter prilijemo vodo, toliko, da je jed pokrita. Na zmernem ognju kuhamo slabo uro. Po želji dodamo žlico kisle smetane.

Besedilo: A.K.

Naslovna fotografija: Thinkstock