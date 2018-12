Šest receptov, ki jih lahko pripravimo v pekaču za mafine

Včasih se je treba prav na hitro znajti in kaj dati na mizo: trije sladki, trije slani enopekačniki.

Če imamo enolončnico, imamo najbrž lahko tudi enopekačnike. Mafini so fantastičen odgovor na to, da se ponavadi decembra obiski kar vrstijo in se je treba prav na hitro izkazati kot gostitelj. Za izhodišče smo vzeli pekač s šestimi luknjami, naše so bile premera 8 cm. V enem pladnju lahko napečete tri vrste slanih, sladkih pa naj bo raje po šest, kajti ti bolj zanimajo tudi otroke. Izmislili smo si nekoliko drugačne recepte, da vključujejo tudi zimsko vzdušje in sestavine, ki zadišijo po praznikih.

1. Lešnikovi s šipkom in cimetom

Vegansko in božansko. Za šest kosov.

Sestavine

– 120 g mletih lešnikov

– 35 g mletih mandljev

– 100 g pirine moke

– 20 g zgoščevalca iz amarantove moke

– vrečka pecilnega praška (vinskega kamna)

– noževa konica soli

– žlička cimeta

– 3 žlice šipkove marmelade

– 50 ml olja mareličnih pešk

– 90 g javorjevega sirupa

– 150 ml radenske

Priprava

1. Pripravimo pekač za mafine in ga obložimo s papirnatimi posodicami. Pečico vključimo na 190 stopinj.

2. Lešnike in mandlje zmeljemo.

3. V skledi pomešamo suhe sestavine.

4. Dodamo šipkovo marmelado, javorjev sirup, olje in dobro ročno premešamo.

5. Čisto na koncu prilijemo radensko in premešamo, počakamo nekaj minut, premešamo še enkrat in napolnimo posodice.

6. Pečemo 25 do 30 minut.

7. V kozico nalijemo 50 ml vode, dodamo 7 žličk rjavega kristalnega sladkorja in skuhamo sirup. Odstavimo in vmešamo 2 žlički lešnikovega olja.

8. Delno ohlajene mafine s čopičem namažemo s pripravljenim sirupom in potresemo z mandljevo moko oziroma okrasimo po želji.

2. Čokoladni s smrekovimi iglicami

Zelo sezonsko, zelo praznično. Za šest kosov.

Sestavine

– 125 g masla sobne temperature

– 100 g sladkorja

– po 10 g suhih smrekovih iglic in kakava

– 1/2 vrečke pecilnega praška

– 150 g mehke pirine moke

– 50 ml mandljevega mleka

– 3 jajca

– 100 g čokoladnih solzic

Priprava

1. Pečico vključimo na 180 stopinj, pekač za mafine obložimo s papirnatimi posodicami ali narezanim peki papirjem.

2. Maslo, sladkor in jajca penasto vmešamo.

3. Smrekove iglice zmeljemo, da dobimo skoraj prah, in jih stresemo v jajčno zmes.

4. Dodamo vse druge sestavine in premešamo. Napolnimo posodice in pečemo 25 minut.

5. Ohlajene mafine ponudimo ob žlici smetane, okrašene s smrekovo vejico.

3. Makovi z jabolki

Zimska radost. Za šest kosov.

Sestavine

– 55 g mletega maka

– 100 g mletih mandljev

– 100 g mehke pirine moke

– 1/2 vrečke pecilnega praška

– cimet

– 100 ml olja nevtralnega okusa

– žlička ruma

– 70 g rjavega sladkorja (po okusu lahko več)

– 75 ml radenske

– 2 jajci

– 3–4 manjša jabolka

Priprava

1. Pečico vključimo na 190 stopinj, v pekač razporedimo papirnate posodice ali narezan peki papir.

2. V skledo pretresemo moko, dodamo mak, mlete mandlje, cimet, sladkor in pecilni prašek in dobro premešamo. Dodamo olje, jajca in rum ter spet premešamo.

3. Olupimo jabolka in jih naribamo kar v testo, prilijemo radensko in premešamo.

4. Napolnimo posodice in pečemo 30 minut.

5. Ohlajene mafine okrasimo s suhimi jabolčnimi krhlji.

4. Jajčni

Preprosteje sploh ne gre. Za dva kosa.

Sestavine

– 2 jajci

– 40 g moke

– čili, sol po okusu

– 25 g sira ementalerja

– 20 g domače šunke

Priprava

1. Pečico vključimo na 190 stopinj in pripravimo pekač.

2. Jajca razžvrkljamo, sir narežemo na koščke, prav tako šunko. Vse sestavine pomešamo med seboj in napolnimo vdolbine v pekaču.

3. Pečemo 20 do 25 minut.

5. Jogurtovi

To je bilo resnično presenečenje! Za dva kosa.

Sestavine

– 2 rezini toasta

– 150 g gostega jogurta

– 50 g naribanega sira

– poper, mleta rdeča paprika

– sol, žlica nasekljane čebule

– maslo, kapre v olju

Priprava

1. Pečico vključimo na 200 stopinj in pripravimo pekač. Vdolbine obložimo s peki papirjem.

2. Čebulico prepražimo na maslu, da se lepo obarva.

3. Toast narahlo popečemo, vendar mora ostati mehak, nato ga natrgamo na manjše kose.

4. Sir naribamo in stresemo k jogurtu, dodamo sol, poper, rdečo papriko in premešamo.

5. Natrgan toast razporedimo po vdolbinah tako, da oblikujemo posodico z robom, nato jo z žlico napolnimo s pripravljenim sirnim nadevom, po vrhu damo nekaj kaper (morajo biti iz olja).

6. Pečemo 25 minut.

6. Špagetni

Odlična sočna, lahka in okusna predjed

Sestavine

– 200 g špagetov

– 2–3 jajca (če imate radi več jajc, vzemite 3)

– 110 g kuhane koruze

– 2 manjši ali 1 velika paprika (rdeča, zelena)

– 150 ml kisle smetane

– 55 g parmezana, oljčno olje, sol

Priprava

1. Pečico vključimo na 200 stopinj, pripravimo pekač za mafine in vdolbine obložimo s papirnatimi posodicami ali narezanim peki papirjem.

2. Špagete kuhamo le tri četrt časa, ki je naveden na embalaži.

3. Papriko, šunko in parmezan narežemo na koščke, koruzo operemo in odcedimo.

4. V skledi pomešamo vse sestavine, začinimo in kar obilno napolnimo posodice. Pokapamo z oljčnim oljem.

5. Pečemo 25 minut, mafine pustimo še 2 do 3 minute v pekaču, nato papir odstranimo in ponudimo.

Fotografija: Leon Vidic