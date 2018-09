Slivov kolač

Če so vam všeč sočne slive, je ta kolač kot nalašč za vas.

Sestavine

– 400 g sliv

– 100 g rikote (nadomestite jo lahko s skuto)

– 100 g grškega jogurta

– 100 g trsnega sladkorja

– 160 g moke

– 60 g masla

– 2 srednje veliki jajci

– 2 žlički vinskega kamna

– 2 žlički cimeta

– 2 žlici sladkorja v prahu (po želji)

Priprava

1. Slive operemo, razkoščičimo in narežemo na večje kose. Pečico segrejemo na 180 ºC.

2. Maslo (sobne temperature) stepamo s sladkorjem kakšnih pet minut. Dodamo jajci, vsako posebej, vsakokrat dobro premešamo. Dodamo rikoto in grški jogurt ter premešamo.

3. V drugi skledi presejemo moko, vinski kamen in cimet. Suhe sestavine s kuhalnico vmešamo v mokre, da se vse dobro poveže.

4. Model, velik približno 23 cm, namastimo in obložimo s papirjem za peko. V model pretresemo testo in ga enakomerno poravnamo. Na vrh položimo slive in jih narahlo potisnemo v testo.

5. Pečemo v ogreti pečici 30–40 minut, naredimo preizkus z zobotrebcem (potisnemo ga v testo, če je pečeno, bomo izvlekli suhega in čistega). Kolač ohladimo, po želji ga posujemo s sladkorjem v prahu.

Fotografija: Thinkstock