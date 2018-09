Sočna torta s hruškami

Kuhanje je zame kot slikanje ali pisanje pesmi. Tako kot je veliko barv in tonov, toliko je tudi okusov. Od drugih pa nas loči to, kako jih kombiniramo. Ker pa kot svetovalka za zdravo prehrano in študentka živilstva in prehrane ne morem iz svoje kože, moje jedi temeljijo na nepredelanih in kakovostnih surovinah, a poskrbim, da so vseeno okusne in preproste.