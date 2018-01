Špinačna grška pita (Spanakopita)

Sčasoma smo odkrili mešanico sirov, ki so nam v piti všeč.

Priprava: 10 minut; čas peke: 20 minut.

Sestavine

– 500 g zamrznjene špinače, 400 g mladega sira v slanici

– 200 g kozjega mladega sira ali feta sira

– 4–5 jajc, muškatni orešček, sol

– lupinica limone, 100 g pinjol, oljčno olje

– 500 g svežega testa v listih (vsaj 6 velikih listov)

Priprava

1. Špinačo odtalimo. V ponvi na hitro in zelo previdno popražimo pinjole, odstavimo in ohladimo.

2. V posodo grobo naribamo sir iz slanice, sveži sir, solimo, začinimo z lupinico limone, muškatnim oreščkom in ohlajenimi pinjolami. Dodamo špinačo, premešamo (in pokusimo, po potrebi dodatno začinimo). Nazadnje vmešamo jajca. To je nadev.

3. Pečico vključimo na 200 stopinj.

4. Model namastimo, nato dno prekrijemo s prvim listom testa, ga pokapamo z oljem in prekrijemo z drugim listom testa. Kar je testa odveč, naj visi čez rob.

5. Na testo naložimo nekaj nadeva in ga prekrijemo z novim listom. To ponovimo 6- do 8-krat, da porabimo ves nadev. Na koncu zavihamo navzgor in navznoter še testo, ki visi čez rob, vsako plast poškropimo z oljem, da se bo pečeno lepo nalistalo. Nekajkrat prebodemo z vilicami do dna in model porinemo v segreto pečico za 35 minut, da se vrhnja plast hrustljavo zapeče. Ponudimo s korenčkovo solato.

Različica: V sezoni uporabimo svežo špinačo. Odlična pita je tudi z zeljem, ohrovtom, blanširanim brokolijem, listi redkvic, koprivami.

Opomba: Mogoče vas mika, da bi v nadevu uporabili navadno skuto. Kar dajte, vendar nam ni všeč, ker je nadev potem preveč kisel. Raje svetujem, da uporabite albuminsko skuto (rikoto) in malo sira iz slanice, vsega skupaj naj bo za vsaj 500 g.

Naredimo vnaprej: Ja, lahko, vendar je spanakopito težko pogreti. Navadno naredim tako, da jo spečem in pustim v ohlajajoči se pečici do 2 uri ali pa naslednji dan pogrevam po kosih v mikrovalovni pečici.

Poskusite še: Porova pita s sirom feta

Naslovna fotografija: Krištof Koman