Štrudel torta, ki se ji ni moč upreti

Za prave štrudlofile.

Sestavine za torto s premerom 20 cm.

Sestavine

Jabolčna krema

– 500 ml jabolčne čežane (iz približno 4 jabolk in 1 dl vode)

– 4 listi želatine

– zavitek vaniljevega pudinga

– 3 žlice sladkorja v prahu

– 2 pesti suhih rozin

– rum

– 250 g pretlačene skute

Skutna krema

– 250 g pretlačene skute

– 3 listi želatine

– 500 ml sladke smetane

– 4 žlice sladkorja v prahu

– 0,5 žličke cimeta

Potrebujemo še

– zavitek listnatega testa

– okras

– 200 ml sladke smetane

Priprava

1. Testo: obroč za torte nastavimo na 20 cm in z njim iz listnatega testa odtisnemo dva kroga. Enega razrežemo na 18 enakih kosov, pri čemer si pomagamo z okroglim nožem za pico. Oba listnata kroga postavimo na pekač, pokrit s papirjem za peko. Da se med peko ne napihneta, ju je treba obtežiti, zato ju pokrijemo s papirjem za peko in nanju postavimo drug pekač. Tak sendvič pekačev za 15 minut porinemo v pečico, segreto na 200 stopinj.

2. Jabolčna krema: jabolka olupimo, narežemo, pokuhamo in konkretno pretlačimo v čežano. Po okusu jo sladkamo s sladkorjem v prahu in vanjo vržemo ožete pijane rozine. Potrebujemo 500 ml čežane.

Puding zmešamo s 6 žlicami mrzle vode in ga zakuhamo v vročo jabolčno čežano.

Liste želatine namočimo, počakamo, da nabreknejo, in jih ožete vržemo v vročo čežano. Mešamo, da se želatina popolnoma raztopi. Jabolčno zmes odstavimo z ognja, jo ohladimo do mlačnega in vanjo vmešamo 250 g skute. Okoli nerazkosanega kroga testa postavimo obroč za torte, ki ga po notranji strani obdamo z acetatno folijo.

3. V obroč vlijemo jabolčno kremo, nadobudno tortico pa postavimo v hladilnik.

4. Skutina krema: najprej prebutamo 500 ml sladke smetane v stepeno smetano. Potem 250 g skute zmešamo s sladkorjem v prahu in cimetom. Želatino namočimo, jo ožamemo in raztopimo v kozici nad šibkim ognjem. Ko se povsem raztopi, jo z električnim mešalnikom primešamo k skuti. Na koncu nežno z lopatico vmešamo še pretepeno sladko smetano.

5. Skutno kremo prelijemo čez jabolčno kremo in nastajajočo torto spet skrijemo v hladilnik. Tam naj čaka vsaj 6 ur, še raje čez noč.

6. Tortogradnja: preden torto ponosno postavimo na pogled, premlatimo 200 ml sladke smetane in jo nabrizgamo v kupčke, natlačene po zgornjem robu torte.

7. Kose listnatega testa razporedimo po torti v obliki vetrnice, nato jih veselo potresemo s sladkorjem v prahu.

Zdaj lahko postavimo torto na mizo in z zanimanjem opazujemo, kako se vsem skupaj rahlo odštrudla od kombinacije krhke tortne strehe, nežne skutne in sočne jabolčne kreme.

Namig: Da nam ne bodo rozine med pripravo tortice težile, jih utopimo v rumu.