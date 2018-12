Mmmm …

Sestavine

– 4 debelejši svinjski kotleti, oljčno olje

Omaka

– 10 g masla, žlica sladkorja

– 12 šalotk, 2 stroka česna

– kislo zeleno jabolko

– 200 g šampinjonov

– žajbelj, timijan

– po 0,3 l jabolčnega soka in piščančje osnove ali juhe

– 50 ml sladke smetane

– sol, poper

Priprava

1. Kotlete solimo in popramo in jih na oljčnem olju v ponvi na hitro opečemo z vseh strani, nato vzamemo iz posode.

2. Na isti maščobi (razen če je zažgana), z dodanim maslom, opečemo celo olupljeno šalotko, dodamo česen v stroku, zalijemo z juho in jabolčnim sokom, dodamo sladkor, timijan in žajbelj in kuhamo do mehkega (šalotka mora še vedno ohraniti obliko); pri tekočini pazimo, da nam sladkor ne začne rjaveti (karamelizirati), lahko se zgosti, do gostote sirupa, po potrebi dodamo kakšno žlico vode.

3. Nato dodamo na četrtine narezane šampinjone in na kocke narezano jabolko, pokuhamo, dodamo še sladko smetano. Zavremo, pustimo nekaj minut vreti, da se omaka malenkost zgosti, začinimo.

Namig: Postrežemo s krompirjevim pirejem. Mi smo krompirjevemu pireju dodali nekaj žlic pireja iz bele čebule: olupljeno in narezano belo čebulo počasi dušimo skupaj s timijanom, soljo, poprom in nekaj žlicami belega vina, nato pretlačimo.

Recept: Igor Jagodic

Fotografija: Peter Irman