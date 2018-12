Tatarski biftek Anthonyja Bourdaina

Kateri so temelji dobrega tatarskega biftka?

V knjigi receptov brazerije Les Halles Anthonyja Bourdaina se med vabljivimi jedmi in opisi, kot jih je znal izustiti le pokojni kuharski zvezdnik, najde tudi tatarski biftek. Kako pripraviti zares dobrega?

Pozabite na drobno mleto meso, ki ga kupite v trgovinah, raje izberite svež kos biftka in ga doma nasekljajte z ostrim nožem, pri tem pa je Anthony opozoril, naj vas nikar ne zamika, da bi uporabili sekljalnik za hrano, saj boste meso popolnoma uničili. Raje posezite po napravi za mletje mesa s širšim nastavkom za bolj grob rezultat.

Sestavine

– 2 rumenjaka

– 28 g dijonske gorčice

– 4 inčuni, nasekljani

– 2 žlički kečapa

– 1 žlička worchesterske omake

– tabasko po okusu

– sveže mleti črni poper

– 56 ml rastlinskega olja

– 28 ml konjaka

– 1 majhna čebula, drobno nasekljana

– 56 g kaper

– 56 g nasekljanih kislih kumaric

– 4 vejice peteršilja, nasekljanega

– 560 g govejega biftka

Dodatno: pomfrit (neobvezno), rezine opečenega belega kruha

Priprava

1. Rumenjake, gorčico in sardele damo v v veliko posodo iz nerjavečega jekla. Dobro premešamo, nato dodamo kečap, worchestersko omako, tabasko in poper ter ponovno zmešamo. Počasi prilijemo olje, nato še konjak in premešamo. Sledijo še čebula, kapre, kumarice in peteršilj.

2. V skledo dodamo nasekljano meso in dobro premešamo z žlico ali rokami. Meso s pomočjo okroglih kalupov enakomerno razdelimo na šest ohlajenih krožnikov. Postrežemo ga takoj v družbi pomfrita in pečenih kruhkov.

Fotografija: Getty Images