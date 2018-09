To pico boste spekli vsaj enkrat na teden

Nared bo, kot bi trenil.

Ste že slišali za koga, ki ne mara pice? Lahko bi rekli, da ne obstaja. Koliko pa jih poznate, ki pico od A do Ž pečejo sami? Tudi ne veliko, kajne? Seveda v drugem primeru ne gre za posebno znanost oziroma zahtevnost priprave, treba pa je priznati, da domača pica zahteva kar nekaj časa.

A ker imamo pico radi in ker jo z veseljem pojedo tudi otroci oziroma drugi naši sostanovalci, bi bilo škoda, da se ne bi večkrat znašla na meniju. In ker vedno brskamo za triki in bližnjicami v kuhinji, smo na portalu The Kitchn tudi tokrat našli eno takšno, ki bo v bodoče olajšala kuhinjske križe.

To je namreč recept za testo, ki ne potrebuje veliko časa za vzhajanje, kljub temu pa ne gre za takšno, ki bi bilo brez kvasa. Okus zato ostane tisti pravi, le prihranili si bomo kakšno uro dela. Malce bo vzhajal med pripravo nadevov, nato pa bo zaživel šele v pečici. Skorja bo tanka in hrustljava … Skratka, tale recept vam bo všeč!

Sestavine

– 180 mililitrov mlačne vode

– 1 čajna žlička kvasa v prahu

– 240 gramov večnamenske moke

– 3/4 žlice soli

– 2 čajni žlički oljčnega olja

Priprava

1. Najprej na rešetko pečice postavite papir za peko in jo prižgite na 230 stopinj. V posodo vlijte mlačno vodo ter vanjo stresite kvas v prahu. Pustite počivati 3 do 5 minut, da prične kvas delovati.

2. Dodajte moko in sol. Mešajte s spatulo, dokler se sestavine ne združijo v testo. Nato vse skupaj položite na pomokan pult in gnetite do 8 minut. Če se testo lepi, dodajte moko, a se prevelikim odmerkom raje izognite.

3. Testo pokrijte s kuhinjsko krpo, kjer naj počiva do 10 minut, medtem pripravite nadeve za pico.

4. Testo nato razdelite na dva enaka dela in ju raztegnite v dva enaka kroga. Pomagate si lahko z valjarjem. Če se testo po valjanju skrči, počakajte še pet minut, nato nadaljujte. Priporočena debelina je 2 mm. Iz pečice potegnite rešetke, na katerih je segret papir za peko, ga obrnite naokrog, nato raztegnjeno testo postavite direktno nanj. Testo rahlo premažite z oljčnim oljem.

5. Nato na testo namažite še paradižnikovo mezgo, dodajte sir in ostale dodatke po želji in rešetko potisnite nazaj v pečico. Pecite od 8 do 12 minut, da robovi dobijo rjavkasto barvo.

Nasvet: Testo za pico bo v hladilniku počakalo tudi do 4 dni, zato ga lahko shranite in pico spečete, kadar vam to najbolj ustreza. Kar pa je najbolje, takšno testo bo imelo še boljši okus in še bolj bo hrustljavo.

Fotografija: Unsplash