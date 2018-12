Torta, ki bo pričarala zimsko belino

Božič bo zelen, a mi se ne damo.

Sestavine so namenjene za torto s premerom 18 cm

Beli biskvit

– 6 beljakov

– žličko pecilnega praška (vinskega kamna ali navadnega)

– 70 g moke, ščepec soli

– žličko mandljeve ali vaniljeve arome

– 180 g sladkorja

Nežna snežna krema je

– 500 g sirčka maskarpone

– 250 ml sladke smetane, vaniljev strok

– 2 žlici sladkorja v prahu oz. po okusu

Bela obleka

– 200 ml sladke smetane

Preliv

– 400 g zamrznjenih gozdnih sadežev

– sladkor po okusu

Priprava

1. V večjo posodo damo beljake sobne temperature, poljubno aromo in ščepec soli. Z mlatenjem naštetih sestavin se znebimo morebitnih frustracij. Ko beljaki že malo popenijo, jim dodamo mešanico pecilnega praška in polovice sladkorja ter jih še naprej tepemo, do čvrstega snega.

2. V drugi posodi zmešamo moko in drugo polovico sladkorja, nakar ju z lopatico vmešamo k snegu.

3. Testo za biskvit razdelimo na štiri enake dele in v nenamaščenih pekačih spečemo biskvitne oblate.

4. Po 10–15 minutah prijetne peke pri 180 stopinjah so osnovni gradniki torte pripravljeni.

5. Biskvit bo svojo pečenost oznanil z zlato rumeno zapečeno površino.

6. Krema je preprosta: v maskarpone vržemo semena iz stroka vanilje in sladkamo po okusu. Sladko smetano stepemo v ločeni posodi in jo nato z lopatico vmešamo k maskarponeju.

7. Tortogradnja je osnovna: biskvit položimo v tort­ni obroč z acetatno folijo. Premažemo ga s tret­jino kreme. Postopek še dvakrat ponovimo. Za zasnežen tortni videz moramo le stepsti sladko smetano in z njo enakomerno premazati torto.

8. V kontrast nežnemu okusu in nedolžnemu videzu snežne torte pripravimo drzen preliv iz gozdnih sadežev. Jagodičevje zasujemo s poljubno količino sladkorja in nad srednjim ognjem segrevamo, da se razpusti.

9. Odsekamo si kos tortice in ga presenetimo s sadnim prelivom.

Poizkusite še: Čokoladni chia puding z banano

Recept in fotografija: Tjaša Vede in Blaž Mikuljan, Midvakuhava.si