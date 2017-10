Torteloni v paradižnikovi omaki z mortadelo

Res hitra različica.

Priprava: 2 minuti; čas kuhanja: 10–15 minut.

Sestavine

– 500–750 g tortelonov

– 2 pločevinki vloženega paradižnika

– 3 stroki česna

– oljčno olje, sol

– 150–200 g mortadele v rezinah

– 10 zelenih oljk iz slanice

Priprava

1. Česen očistimo in stremo.

2. V globoki ponvi segrejemo olje in v njem nežno popražimo česen, da zadiši. Dodamo paradižnik, ogenj zmanjšamo in pokrito kuhamo naprej.

3. V velikem loncu zavremo vodo. Solimo, v krop stresemo tortelone in jih kuhamo po navodilih na embalaži.

4. Medtem mortadelo narežemo na trakove, koščke in stresemo v paradižnikovo omako. Dodamo še oljke in kuhamo naprej.

5. Ko so torteloni že skoraj mehki, omako pokusimo, po potrebi dosolimo. Nato vanjo stresemo kuhane in odcejene tortelone. Premešamo in takoj ponudimo s skledo zelene solate.

Nasvet: Izberite nadev tortelonov po svojem okusu. Predvidevam, da jih boste kupili v trgovini – svetujem, da izberete izdelek višjega cenovnega razreda. V nadev lahko proizvajalci cenejših skrijejo marsikaj, tudi kaj, česar si ne želite.

Ali ste vedeli: Tortelini (tortellini) so manjša, torteloni (tortelloni) pa večja oblika nadevanih testenin v obliki gumbka, pogosteje pa jih povezujemo z obliko popka. Večje navadno ponudimo z omako, manjše, torteline, pa zakuhamo v bistro juho.

Namig: Za jutri čez noč namočite sojo in čičerko. Jutri bo kosilo še hitreje gotovo, če zjutraj – bi šlo med zajtrkom? – namočene stročnice skuhate v loncu na povišan tlak.

Naslovna fotografija: Krištof Koman