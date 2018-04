Trije preprosti recepti za jedi, ki bodo polepšale vašo kožo

Kako kakovostna je hrana, ki jo jemo, nam lahko hitro pove tudi ogledalo.

Velikokrat se sprašujemo, od kod so prišle nepravilnosti, ki so se nenadno pojavile na naši koži, zakaj naš obraz izgleda utrujeno, koža suha ali mastna. Kaj hitro nato okrivimo naše kozmetične izdelke, a na nedavnem predavanju, ki je potekalo ob izidu knjige Sijaj: S prehrano do naravno čudovite kože in ki jo je napisala Nadia Neumann, smo se kar malce zamislili.

Koža nam namreč nemalokrat sporoča, da se nepravilno prehranjujemo, zato smo pobrskali po knjigi, da bi ugotovili, s čim lahko rešimo lepotne težave. Da boste tudi vi to pomlad čudovito sijoči, spodaj nizamo tri popolnoma preproste in okusne recepte, ki bodo poleg brbončic razveselili tudi vašo kožo.

Piščančja solata z avokadom in karijem

Sestavine (za 3 – 4 osebe)

– 1 avokado

– 2 žlički karija v prahu

– 1/8 žličke morske soli

– 450 g kuhanega, drobno razkosanega ali na kocke narezanega piščančjega mesa proste reje

– 10 grozdov, narezanih na četrtine

– 30 g sesekljanih ameriških orehov

– 1 steblo zelene, narezano na kocke

– 2 žlici svežega peteršilja

Priprava

1. V skledi zmečkamo avokado.

2. Dodamo kari in sol ter premešamo.

3. Avokadovi mešanici dodamo piščančje meso, grozdje, ameriške orehe, zeleno in peteršilj ter vse skupaj mešamo, dokler ne dobimo enakomerne mešanice.

4. Postrežemo kot glavno jed na posteljici iz zelenjave, v solatnem listu ali na rezinah kumare.

Zeliščne tortice s sardinami

Sestavine

– 3 srednje veliki rdeči ali beli krompirji

– 2 veliki jajci

– 2 žlici kokosove moke

– 1 žlica sesekljanega svežega drobnjaka

– 1 žlica posušenega kopra

– 1 žlička posušenega rožmarina

– ¼ žličke z minerali bogate morske soli

– 320 g sardin v naravnem soku (večina pločevink jih vsebuje od 115 do 140 gramov)

– 2 žlici avokadovega olja

Priprava

1. Krompir olupimo in narežemo na četrtine. Kuhamo ga 15 minut oziroma tako dolgo, da ga zlahka prebodemo z vilicami. Odcedimo ga in ga stresemo v srednje veliko skledo. Grobo ga zmečkamo z vilicami. Ohladimo ga v hladilniku.

2. Ko je krompir ohlajen, dodamo jajca, kokosovo moko, zelišča in sol ter zmešamo.

3. Odcedimo sardine in jih stresemo v drugo skledo. Dobro jih zmečkamo z vilicami.

4. Ribe dodamo krompirjevi zmesi in zmečkamo, da se sestavine povežejo.

5. Z rokami oblikujemo 10 do 12 tortic s 7 do 10 centimetrov premera. Naj ne bodo debele več kot 2,5 centimetra.

6. V veliki ponvi na srednjem ognju segrejemo avokadovo olje. Pazimo, da prekriva celotno dno posode.

7. Tortice položimo v ponev in jih na vsaki strani pečemo 8 minut, dokler niso zlatorjavo zapečene.

8. Postrežemo z rezino limone in zelenjavno prilogo.

Krema z avokadom in kakavom





Sestavine ( za 2 do 3 osebe)

– 2 avokada

– 3 žlice surovega medu

– 3 žlice ekstra deviškega kokosovega olja

– 4 žlice presnega kakava v prahu

– 1 žlička čistega vaniljevega izvlečka

– ščepec z minerali bogate soli

Priprava

1. Avokado olupimo in odstranimo koščico.

2. V srednje veliki posodi ga zmečkamo z vilicami.

3. Dodamo med in kokosovo olje. Premešamo, vendar ni nujno, da je zmes enakomerna.

4. Primešamo kakav.

5. Zmes preložimo v mešalnik ali sekljalnik ter dodamo vaniljo. Mešamo pri nizki hitrosti, dokler ne dobimo gladke in enakomerne mešanice, podobne pudingu.

6. Zmes prelijemo v skledo ali majhne keramične posodice ter za vsaj pol ure postavimo v hladilnik, da se razvije okus.

7. Tik preden postrežemo, potresemo s ščepcem soli.

Preizkusite, kako bodo hranilne snovi v zgornjih receptih vplivale na vašo kožo, več zdravih in hranljivih receptov, pa tudi doma narejenih pripravkov za nego kože, pa najdete v zgoraj omenjeni knjigi.

Fotografije: Thinkstock (naslovna) in Nadia Neumann (iz knjige Sijaj: S prehrano do naravno čudovite kože)