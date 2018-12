VIDEO: Cimetov kolač z jasminom Eme Zupan

Pusti te brez besed. Dajte ga na prvo mesto seznama, kaj je treba poskusiti.

Kolač, ki ga je samo za nas razvila Ema Zupan, Emazing Creations. Zgodbo, kako je nastal, in dodatne namige, preberite tukaj.

Sestavine

– 336 g sladkorja, 240 g jajc

– 306 g moke

– 2 jedilni žlici cimeta

– 1,5 čajne žlice sode bikarbone

– 230 ml rastlinskega olja

– 336 ml zelenega čaja z jasminom

Priprava

1. Pečico vključimo na 165 stopinj (z ventilacijo).

2. Jasminov čaj skuhamo po receptu na embalaži in pustimo, da se nekoliko ohladi.

3. V posodo odmerimo sladkor in dodamo jajca. Stepamo z ročnim mešalnikom ali kuhinjskim robotom na srednji hitrosti od 3 do 5 minut.

4. Zmešamo moko, cimet in sodo ter vse presejemo na papir za peko.

5. Mešalnik prestavimo na najmanjšo hitrost in v posodo z jajčno-sladkorno zmesjo počasi vlijemo olje. Mešamo, dokler ne postane homogeno, nato postopoma dodamo prvo tretjino suhih sestavin. Sledi tretjina ohlajenega čaja. Ves čas mešamo toliko, da zmes postane homogena, in korake ponavljamo toliko časa, da porabimo vse sestavine. Pazimo, da ne mešamo predolgo. Z lopatico nato postrgamo po robovih posode, da zajamemo vse sestavine.

6. Pekač naoljimo in vanj nalijemo testo.

7. Pečemo na srednji rešetki 25 do 35 minut oziroma toliko časa, da bo biskvit popolnoma pečen. Pečen kolač pustimo, da se hladi 10 minut, preden ga vzamemo iz modela. Zavijemo ga v prozorno živilsko folijo in pospravimo v hladilnik.

8. Ohlajen kolač postavimo na stojalo. V vrečko za brizganje za enkratno uporabo nadevamo ohlajeno limonovo kremo. Konico vrečke odrežemo.

9. Vrečko zabadamo v kolač in vanj stiskamo polnilo.

10.Čez kolač nato polijemo hruškovo omako in ga dodatno okrasimo po želji.

Namig: Postrežemo ga lahko tudi brez hrušk in te raje ponudimo v lepi posodici ob kosu kolača. Recepta za hruške in limonovo kremo najdete pod fotografijo.

Karamelizirane hruške v rjavem sladkorju in cimetu

Sestavine

– 5 zrelih hrušk

– skodelica rjavega sladkorja, žlica jedilnega škroba, žlica cimeta

Priprava

1. Hruške olupimo, jih narežemo na majhne koščke in na nizki temperaturi kuhamo toliko, da se malo razpustijo in začnejo vreti.

2. Posebej zmešamo rjavi sladkor, cimet in jedilni škrob. Stresemo k hruškam in mešamo toliko časa, da se začne gostiti. Takrat posodo odmaknemo s štedilnika in pokrijemo z jedilno folijo, da preprečimo nastanek skorjice.

3. Hruške lahko hranimo v hladilniku do 30 dni.

Limonova krema (curd)

Sestavine

– 170 g sladkorja, 90 ml sveže stisnjenega limonovega soka

– nastrgana lupina 3 ekoloških limon, 5 velikih rumenjakov, 60 g masla

Priprava

1. V posodo nalijemo 2 cm vode za vodno kopel in jo zavremo. V ločeni posodi zamešamo vse sestavine razen masla in jih med mešanjem segrevamo nad vodno kopeljo približno 45 minut. Tekoča zmes se bo v tem času zgostila. (Bistveno je, da pri tem postopku ne hitimo in si vzamemo čas za pripravo.)

2. Ko se zmes zgosti, dodamo maslo in mešamo toliko časa, da se vse sestavine dobro premešajo. Nato odmaknemo s štedilnika in precedimo skozi cedilo, da prestrežemo limonovo lupino.

3. Pripravljeno kremo shranimo v kozarec za vlaganje in prekrijemo z živilsko folijo. Folija prepreči nastanek skorjice in podaljša trajanje. Na hladnem zdrži do 30 dni.

Fotografija in video: Sonja Ravbar