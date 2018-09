VIDEO: Namigi za nove jedi z ajdo

Sestavina, ki je močno zakoreninjena v slovenski kulinariki, nas vedno preseneti. Že smo prepričani, da vemo o njej skoraj vse, pa ajda pokaže svoj novi obraz.

Z družbo BTC in njeno blagovno znamko Okusni Bluz – Food Bluz vam vsak mesec postavimo izziv in v avgustu smo vabili, da se nam oglasite tisti, ki imate povedati kaj dobrega o ajdi. Ugotovitev? Zares jo imate radi! Namenili ste ji toliko pohval, da bi lahko ustanovili še kako živahno, od idej prekipevajoče društvo ljubiteljev. Natisnili smo vaše predloge in se odpravili na pokrito tržnico BTC Cityja, kjer se skriva Cojzla, prva brezglutenska gostilnica, bolje rečeno delikatesa, ki vse jedi pripravlja brez glutena in vedno bolj tudi brez sestavin, ki so alergene.

Tako lahko pri njih doživite trenutek sreče ob odličnih slivovih cmokih tisti, ki ne smete uživati ne glutena ne jajc. In kdo je mojster, ki si drzne zadajati takšne recepturne izzive? Igor Mihelič, kuhar s kilometrino, organiziran, hiter, iznajdljiv in vedno v preizkušanju, da odkrije trik, s katerim bo poustvaril katero od jedi iz otroštva ali naših klasik, kot so poleg slivovih cmokov še jabolčni zavitek, štruklji, čokoladni ježki (si predstavljate!), palačinke in še bi lahko naštevali. Seveda se je poglobil v vaše namige, a sklenili smo, da bomo tokrat začeli z njegovimi, saj boste ajdo tako spoznali v povsem novi luči.

Fermentirana ajda

Ste že delali droži? Fermentiranje ajde je pravzaprav ista stvar, z nastavkom pa omogočimo, da je jed lažje prebavljiva, izjemno hranljiva in da se sestavine povežejo brez jajc. Lotimo se tako, da vzamemo čist steklen kozarec in v njem zmešamo ajdovo moko, recimo 300 g, in mlačno vodo, te mora biti dvakrat več, torej 600 g. Dobro premešamo, moramo pa paziti, da uporabimo leseno žlico ali paličico. Če bomo mešali s kovino, fermentacija ne bo stekla. Kozarec zapremo in počakamo od tri do šest ur (odvisno od temperature). Občasno ga odpremo in povohamo – paziti moramo, da fermentacija ne bi šla predaleč, saj kozarec lahko poči, opozarja Igor. Pripravek je nared, ko je nekoliko mehurčkast in ima rahlo kiselkast vonj in okus. Za uspešen rezultat mora biti ajda sveže mleta, da je v njej dovolj življenja, priporočljivo je tudi, da je čim bolj fino mleta, pove sogovornik, da se bo z njo lažje delalo. Iz takšnega pripravka Igor dela odlične palačinke, ki ostanejo kumpaktne, čeprav ne vsebujejo lepka in so narejene brez jajc. Z njimi lahko delamo, kar želimo, bodisi kanelone, polnjene z mocarelo, bodisi fritate za jušno zakuho in še bi lahko naštevali. Če bi ajdo fermentirali še dlje in v drugačnih razmerjih, bi dobili kisel nastavek za kruh, a o tem kdaj drugič.

Kaljenje

S kaljenjem dosežemo, da se žito očisti antihranil, ki jih ustvarja samo, da se zavaruje pred škodljivci, v našem telesu pa po uživanju povzročajo različne reakcije, kot je napenjanje, so toksični, dražijo sluznico in podobno. Pomagamo si lahko že z namakanjem, še večji izkoristek žita pa bomo dosegli s kaljenjem. Igor ajdo namoči za 12 ur, po šestih urah jo spere, saj izloča precej sluzi. Po priporočenem času ajdo spet spere in prestavi v kalilnik, kjer jo prav tako spiramo z nežnim curkom mlačne vode, nikakor pa mrzle, saj bomo kaljenje zaustavili. Kalimo dan do dva, odvisno od žita, kalčke pa pojemo v solatah, smutijih, prilogah, so pa tudi čudovita dekoracija. Še opomba: če boste kupovali kalilnik, se pozanimajte, da bo primeren tudi za kaljenje ajde.

Biskvit

Naše oči so se ustavile na Igorjevi vitrini s sladicami, kjer smo med drugim uzrli tudi brezglutenske ježke, ki narišejo nasmeh na obraz marsikateremu otroku s celiakijo. Kar pa je najboljše, narejeni so iz ajde. Verjetno se sprašujete, kako do dobrega biskvita z ajdovo moko, Igor odgovarja, da ni težko, le prava razmerja vrst moke moramo poznati in čim več eksperimentirati. Zanimiva je njegova ugotovitev, da je boljše rezultate dosegel brez parjenja moke, tako da boste med pripravo lahko tudi vi ta korak izpustili. Še recept: 10 jajc, 150 g ajdove moke, 150 g brezglutenske mešanice za kruh, 80 g kokosovega sladkorja in zavitek vaniljevega sladkorja zmešajte enako, kot bi pripravili biskvit iz navadne pšenične moke.

Zajtrk

Ajda je živilo, ki ima nizek glikemični indeks, kar pomeni, da se sladkor v našem telesu sprošča počasi, mi pa imamo dlje energijo, pove Igor, ki še kako priporoča namig za zajtrk naše bralke: bio ajdovo kašo in orehe čez noč namočimo v vodi. Odcedimo, speremo in stresemo v blender, dodamo koščke zamrznjene banane ali drugega sadja, zalijemo s sokom pomaranče ali mandljevim mlekom in zmešamo v kremo. Razdelimo v dve skledici in obložimo s svežim sadjem, po želji pa lahko dodamo še žličko arašidovega masla. Takšna jed se v hladilniku obdrži vsaj še dva dni, tako da lahko pripravimo tudi večjo količino in imamo naslednji dve jutri super zajtrk že pripravljen, sporoča bralka, Igor pa priporoča, da v recept za še več zdravja vključimo tudi kaljeno ajdo.

Fotografija: Sonja Ravbar