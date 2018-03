Zakaj krompirjevi olupki nikakor niso za v smeti

Nas imate za nore?



Brez skrbi, govorimo resnico, v katero nas je prepričal marsikateri vrhunski chef, od Massima Botture do Gordona Ramsaya, ki gostom v svojih prestrižnih restavracijah postrežejo tudi kaj iz krompirjevih olupkov.

Za gomolje, kot so krompir, korenček in rdeča pesa, velja, da v olupku nosijo največ okusa, hranljivih snovi in vitaminov, zato je škoda, da jih lupimo in olupke mečemo v smeti. Ko boste prihodnjič delali pire krompir ali kremne juhice, pomislite na ta prispevek in z ostankom raje nadgradite jed.

Zelo priljubljen je čips iz krompirjevih olupkov, pripravljen v pečici ali ocvrt. Na tak način si lahko omislite prikupno jed s pikantno pomako ali pa dodate hrustljavost in okus vašim juham oziroma pirejem. Kako pa pripravimo takšen čips? Saj res, preden začnemo, se moramo zavedati, da olupek ne nosi le okusa, temveč tudi kar nekaj umazanije, zato vsak krompir dobro operite s pomočjo krtačke za čiščenje zelenjave ali kar z zobno ščetko in sperite pod vodo. Prav tako velja opomniti, da posegajte po ekološkem krompirju, kajti v to krompirjevo oblekico se zažre največ strupenih snovi, ki jih za seboj pušča intenzivno kmetovanje in trgovski transport.

Čolnički iz pečice: dve muhi na en mah

Angleški chef Antony Worrall Thompson, včasih lastnik restavracije, ki je bila najljubša pokojni princesi Diani, danes poznan kot BBC-jev chef in avtor knjig, svetuje, da pripravite nekakšne hrustljave čolničke: krompirje prebodite z vilicami in jih premažite z oljem. Postavite jih v predhodno ogreto pečico na 200 stopinj in pecite približno 45 minut, da se sredica zmehča. Vsak krompir podolgem prerežite na pol, nato pa še enkrat na pol, da dobite krompirjeve četrtinke. Izdolbite jih, a ne povsem do olupka: na njem naj ostane še kakšen milimeter (svetuje do 5 milimetrov) krompirjeve sredice. To porabite za pire, olupke pa premažite z oljem, postavite na pekač s kožo navzdo in začinite. Chef priporoča, da dodate nekaj nasekljanega rožmarina in pečete še približno 30 minut. Vmes jih enkrat obrnite. Postrezite še vroče.

Ocvrti …

Olupke dobro osušite na prtiču ali papirnatih brisačkah. V loncu (najbolje litoželeznem) na srednjem ognju segrejte olje, da doseže 175 stopinj. Olupke cvrite, da postanejo zlati in hrustljavi, kar bo trajalo približno 5 minut. Predenite jih na papirnate brisače, da se odcedi odvečna maščoba. Začinite in postrezite še vroče.

Fotografija: Thinkstock