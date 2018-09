Sezonsko, okusno.

Priprava: 15 minut, čas peke: 30 minut.

Sestavine

– zavitek listnatega testa (500 g)

– manjša glava ohrovta

– manjša glava zelja, 2 večja korenčka

– pol žličke mlete kumine, sol

Priprava

1. V velik lonec nalijemo malo vode, pristavimo. Ohrovt in zelje narežemo na rezance, korenje pa na paličice. Ko voda zavre, jo solimo in v krop stresemo zelenjavo. Ko spet zavre, jo blanširamo 2 minuti, nato odcedimo in ohladimo.

2. Zamrznjeno listnato testo odtalimo ali iz hladilnika vzamemo sveže, da se malce ogreje in ga bomo lažje odvili, predvsem brez trganja.

3. Pečico vklopimo na 220 stopinj, na pekač položimo list papirja za peko.

4. Blanširano zelenjavo stresemo v posodo, začinimo s kumino, po potrebi dosolimo, krepko premešamo.

5. Kos testa na pomokanem delovnem pultu razvaljamo v pravokotnik ali razgrnemo kos svežega.

6. Na razvaljano testo damo polovico zelenjave, stranske robove malenkost zavihamo navznoter, da nadev ne bo uhajal, in testo zavijemo okoli nadeva v svitek. Postavimo na pekač s papirjem za peko. Ponovimo še z drugim kosom listnatega testa.

7. Porinemo v ogreto pečico in pečemo 25–30 minut. Prvih 15 minut pečemo pri 220 stopinjah, nato temperaturo znižamo na 200 stopinj in pečemo še 10–15 minut, da se privlačno zapeče.

8. Ponudimo ob zeleni solati s poširanim jajcem.

Nasvet: Listnato testo že zjutraj prestavite iz zamrzovalnika v hladilnik, da se počasi odtali, ali uporabite sveže.

Naredimo vnaprej: Zelenjavo blanširajte in začinite že večer prej, naslednji dan le sestavite zavitek in ga specite v pečici.

Naslovna fotografija: Krištof Koman

