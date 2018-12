Zebrin kolač s pomarančo

Omamno lep in bleščeč, lahko nadomesti potico.

Sestavine

– 490 g kamutove moke, 400 ml sojinega mleka

– po 2 čajni žlički pecilnega praška in sode bikarbone, ščepec soli

– 375 ml javorjevega ali temnega agavovega sirupa

– 160 ml rastlinskega olja (bio repično ali sončnično)

– jušna žlica jabolčnega kisa, 2 jušni žlici instant bio kave

– 40 g kakava v prahu, čajna žlička vanilje

– 2 čajni žlički nastrgane lupinice bio pomaranče

Glazura

– 1/2 skodelice bio temne čokolade, 2 jušni žlici rastlinskega mleka

– 2–3 jušne žlice javorjevega sirupa

– čajna žlička nastrgane lupinice bio pomaranče

– 3 kapljice pomarančnega ekstrakta (eterično olje pomaranče)

Priprava

1. Pečico segrejemo na 170 stopinj.

2. V eni skledi zmešamo mokre sestavine: sojino mleko, rastlinsko olje, javorov sirup in jabolčni kis. V drugi zmešamo suhe sestavine: kamutovo moko, pecilni prašek, sodo bikarbono in sol. K suhim sestavinam primešamo mokre in jih z žlico zmešamo.

3. Testo razdelimo na dva dela: slabo polovico prelijemo v drugo skledo in ji primešamo kakav v prahu, instant kavo in pomarančno lupinico. (Po potrebi še malo sojinega mleka, da jo razredčimo.) V drugi del dodamo vaniljo.

4. Pekač za kolače premažemo z oljem in ga posujemo s kakavom v prahu. Z merilno skodelico ali zajemalko za sladoled in začnemo polniti: najprej zajamemo merico čokoladnega testa in jo položimo v pekač. Nanjo nadevamo merico vaniljevega, nato spet čokoladnega in tako naprej, dokler ni pekač poln. Vse testo polagamo le na eno mesto, od koder se bo razlezlo po pekaču in ustvarilo marmorni vzorec.

5. Kolač pečemo v ogreti pečici 50–55 minut, ko je pečen, počakamo 10 minut in ga šele nato previdno odstranimo iz pekača. Pustimo, da se popolnoma ohladi, nato ga prelijemo s čokoladno glazuro: nad vodno kopeljo raztopimo čokolado oziroma čokoladne kapljice. Primešamo rastlinsko mleko in javorjev sirup, da nastane gladka glazura, na koncu dodamo še pomarančo lupinico in pomarančni ekstrakt.

Recept: Barbara Radojlovič, Barbarella

Fotografija: Mateja Jordovič Potočnik