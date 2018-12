Želite očarati goste? Specite torto s pistacijami in meringo

Nežna meringa, pistacijev biskvit in limonova krema.

Decembrski prazniki so zaznamovani z darili vseh vrst. Najbolj zanimiva so seveda tista, ki so lično zavita, njihova vsebina pa je prepuščena naši domišljiji, dokler jih ne odpremo. Taka je torta, ki je na debelo zavita v nežno, a zapečeno meringo. Pod snežno zunanjostjo bi se lahko skrivalo marsikaj, a le redkokdo bi posumil na imeniten pistacijev biskvit in nežno limonovo kremo.

Sestavine za model premera 24 cm

Biskvit

– 3 jajca

– 75 g navadnega in 10 g limonovega sladkorja

– 75 g masla, 4 žlice mleka, 75 g moke

– 40 g mletih mandljev, 100 g neslanih pistacij

Krema

– 4 rumenjaki, 300 ml mleka

– 30 g limonovega in 100 g navadnega sladkorja

– 250 ml sladke smetane, 500 g maskarponeja

– 6 listov želatine, lupinica 1 limone

Meringa

– 4 beljaki, 300 g sladkorja, 1 dl vode

Priprava

1. Jajca ubijemo in ločimo beljake od rumenjakov. Beljake stepemo v čvrst sneg.

2. Rumenjake in sladkor penasto stepemo in jim dodamo stopljeno maslo, mleko, mlete mandlje in moko, zmešano z žličko pecilnega praška.

3. Pistacije grobo nasekljamo in jih ročno vmešamo v zmes, na koncu pa nežno še sneg iz beljakov.

4. Model za torte namastimo in vanj vlijemo testo.

5. Pečico segrejemo na 180 stopinj. Pečemo 20 do 30 minut, ali je pečeno, preverimo z zobotrebcem, ki mora po vbodu ostati suh.

6. Krema: rumenjake penasto stepemo s sladkorjem, limonovim sladkorjem in lupinico.

7. Šest lističev želatine namočimo v vodi.

8. Mleko segrejemo do vretja in ga odstavimo. Med mešanjem vanj dodajamo stepene rumenjake, nato posodo pristavimo nazaj na majhen ogenj.

9. Z metlico mešamo približno 6 minut, da se krema rahlo zgosti, nato v njej popolnoma raztopimo ožete lističe želatine. Posodo odstavimo in pustimo, da se krema shladi do mlačnega.

10. Zdaj se zabavi pridruži še maskarpone, ki ga dodamo v kremo.

11. V ločeni posodi stepemo sladko smetano do čvrstega, nakar tudi njo nežno vmešamo v kremo.

12. Gradnja torte: okoli biskvita zategnemo nastavljiv tortni obroč, po notranji strani obdan z acetatno folijo.

13. Kremo prelijemo čez biskvit, nato torto vsaj za 2 uri postavimo v hladilnik, naj se dobro učvrsti.

14. Meringa: v kozico stresemo sladkor in zlijemo vodo ter pristavimo na ogenj. Segrevamo na srednji temperaturi, da zavre in se sladkor popolnoma raztopi, nato na nižji temperaturi kuhamo približno 15 minut – na površini morajo nastajati mehurčki.

15. Beljake stepemo do mehkih vrhov (če metlico postavimo pokonci, mora nastati mehek rožiček, ki se prevrne).

16. Na srednji stopnji mešanja nato v beljake postopoma vmešamo vroč sirup. Mešamo, da se beljaki zgostijo.

17. Torto odrešimo obroča in nanjo z lopatko po vsej površini nanesemo beljakovo zmes, nikar pa robov ne gladimo do ravnega – več ko je valov, bolje bo videti.

18. Nazadnje z gorilnikom previdno porjavimo površino meringe.