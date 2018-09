Preprosta juha iz svežega zelja

Slanine samo za ocvirček.

Sestavine

– polovica manjše zeljne glave

– 4 krompirji

– 50 g slanine

– žlica olja

– čebula

– česen

– poper

– sol

– 1,5 l vode

– 2 žlici kisle smetane

Priprava

1. Zelje narežemo na kocke in ga poparimo, odcedimo.

2. Na olju prepražimo čebulo, česen, slanino. Dodamo na kocke narezan krompir, zelje, sol poper in zalijemo z vodo.

3. Kuhamo pol ure. Kuhani juhi dodamo kislo smetano in jo na hitro čisto malo zmiksamo s paličnim mešalnikom (ne do konca, naj se zelje in krompir še vedno vidita).

Recept: Kmetija šeruga

Fotografija: Mateja Jordovič Potočnik