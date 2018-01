Zvitki iz rdečega zelja

Jed, ki odganja melanholijo.

Rdeče zelje simbolizira dobiček, dober izid, uspeh, za kar je verjetno odločilna njegova nenavadna barva. Pomaga pri prebavi in vsebuje veliko vitamina C za boljšo odpornost.

Sestavine

– glava rdečega zelja

– cela kumina

– lovorjev list

– sol

– drobni suhi sojini koščki

– mešanica jušnih začimb v prahu

– oljčno olje

– čebula

– česen

– sveže mlet poper

– skodelica okroglozrnatega riža

– belo vino (ni nujno)

– peteršilj

– ovseni kosmiči ali drobtine

– svež rožmarin

– sojina omaka (ni nujno)

Priprava

1. Odstranimo zunanje liste zelja. S kratkim nožem izrežemo kocen in pri tem pazimo, da ne sežemo pregloboko in prerežemo listov. Glavo zelja položimo v lonec s spodnjo stranjo navzdol, nekje do polovice zalijemo z vodo, solimo, dodamo celo kumino in lovorjev list ter pokrito kuhamo približno pol ure. Čas kuhanja je odvisen od velikosti in čvrstosti zeljne glave, zato sproti preverjamo, ali so zgornji listi, ki se kuhajo v sopari, že zmehčani. Kuhano glavo vzamemo iz juhe in ohladimo.

2. Iz jušne zelenjave v prahu (ali zelenjavne jušne kocke) in vroče vode pripravimo približno liter jušne osnove. V zajemalki te juhe namočimo sojine koščke.

3. Na oljčnem olju popražimo sesekljano čebulo, dodamo strt česen, rahlo solimo, popramo in vmešamo riž. Ko se zrnca naoljijo, zalijemo s toliko jušne osnove, da je riž pokrit. Če želimo, za izrazitejši okus prilijemo kozarec belega vina. Ko riž popije tekočino in je napol kuhan, dodamo namočene sojine koščke, nasekljan peteršilj ter pokuhamo. Na koncu vmešamo toliko kosmičev oziroma drobtin, da je nadev suh in ostane skupaj, če ga oblikujemo v dlani. Naj bo močno začinjeno.

4. Namastimo visok pekač (velikost glede na število sarme) in vključimo pečico na 180 stopinj.

5. Previdno odstranimo zeljne liste. Izrežemo debele listne žile. Za dobro žlico nadeva položimo na list zelja in zvijemo ruladice. Če so listi majhni ali natrgani, uporabimo dva hkrati. Sarmo spnemo z zobotrebci ali povežemo z bombažno vrvico za kuhanje in zlagamo tesno eno ob drugo v pekač, zalijemo do polovice z jušno osnovo in obložimo z vejicami rožmarina. Pečemo 40 minut.

Kako zvijemo sarmo? Preberite tukaj.

Ponudimo samostojno z gostim koruznim kruhom ali s polento, kuskusom, proseno kašo, pire krompirjem. Če je treba, sarme dosolimo s sojino omako.

Naslovna fotografija: Hana Splichal