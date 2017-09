Kruh: kako do mehke skorjice?

Na mehkobo vpliva več dejavnikov, med drugim tudi premaz.

Kdor želi tako skorjico, ki se kar topi v ustih, naj kruh takoj po peki premaže z maslom, toplo smetano, za sladko skorjico celo z medom ali sladko vodo. Pozor, tekočine ne sme biti preveč! Namočiti je treba le skorjo, ne sredice. Testo za kruh na fotografiji sem pred peko povaljala v kokosovi moki, po peki pa premazala s koščkom masla, da se je skorja zasvetila in zmehčala.

Na mehko skorjo vpliva več dejavnikov, ne le premazi pred peko. Testo z jajci, mlekom in/ali maščobo omogočajo mehkejšo skorjo zlato rjave barve, medtem ko kruhi le z vodo in brez dodatkov dajejo hitreje hrustljavo skorjo. Tako preprosto sicer le ni. Odvisno je tudi od količine vode v testu. Kruh z velikim deležem vode v testu (rženi, polnovredni pšenični ipd.) bo le težko dobil hrustljavo skorjo, primerljivo tisti pri belem kruhu. Prej bo nastala trša usnjata skorja zaradi res visoke vlage v testu. Je pa zaradi tega kruh dlje svež.

Kruh z jajci in težkim maslenim testom, posebno z dodatkom sladkorja, je treba peči pri nižji temperaturi in nekoliko dlje. Zaradi teh dodatkov skorja praviloma hitreje porjavi, se zapeče in mislimo, da je kruh že pečen, čeprav sredica še ni dovolj ogreta.

Naslovna fotografija: Krištof Koman

