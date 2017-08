Zakaj je dobro jesti slive?

Uživanje sliv varuje zdravje črevesja, saj lajšajo zaprtje, skrbijo za zdravo raven holesterola: nikar ne spreglejte tega sočnega in sladkega vitaminsko-mineralnega kompleta.

Končno je sezona sliv, dišečih, sladkih nizkokaloričnih sadežev z nizkim glikemičnim indeksom. Več kot 2000 vrst jih je različnih barv, od rumene in rdeče do vijolične in celo črne. So zelo priljubljene, in to ne le zaradi izjemnega okusa, potolažile bodo lakoto, osvežile in dale energijo, pa še zdrave so povrhu.

So odličen vir vitaminov C, K, E, B6 in folne kisline. Vitamin C (v enem majhnem sadežu je 7 odstotkov dnevno priporočenega vnosa) ne krepi le odpornosti organizma, pospešuje tudi absorpcijo železa, ohranja zdravje kože, mišic, kosti, tudi zob in dlesni. Tudi minerali so v slivah, predvsem baker, kalij, magnezij, železo; kalij pomaga nadzorovati krvni tlak in posledično varuje zdravje srca. Rezultati znanstvenih raziskav so pokazali, da se je pri ljudeh s hiperholesterolemijo, ki so osem tednov vsak dan pojedli 12 sliv, znižal nivo slabega holesterola. Vsebujejo tudi flavonoide polifenole, denimo lutein, kriptoksantin in zeaksantin, ki jim pripisujejo močno antioksidativno in protivnetno delovanje; preprečevali naj bi prezgodnje staranje in pomagali v borbi proti prostim radikalom. Nove raziskave so potrdile, da je zeaksantin sposoben filtrirati UV-žarke, zaradi česar velja za dobrega varuha oči in kože. Vitamin E in betakaroten varujeta celice pred prostimi radikali, s čimer preprečujemo izgubo elastičnosti kože, upočasnjujemo nastanek gub in drugih znakov staranja.

No, vsebujejo tudi obilo vlaknin, ki so nujne za pravilno funkcioniranje prebavnega trakta ter odpravljanje težav z zaprtjem. Dobro je znan pripravek proti zaprtju iz ljudske lekarne: kompot iz suhih sliv. Ker slive ne vsebujejo nasičenih maščob in imajo le malo kalorij, so idealne za tiste, ki bi radi izgubili kak kilogram. Najbolj okusne so sveže, takoj po obiranju. Plodovi naj bodo zreli, taki so na otip rahlo mehki. Kakovostne sadeže boste prepoznali po lepi izraziti vijolični barvi in zdravi koži. Izogibajte se onih, ki so izjemno mehki, poškodovani ali kažejo druge znake propadanja. Iz njih pripravljamo najrazličnejše poslastice, od pit do marmelade, tudi z mesom se dobro ujamejo, uživamo lahko tudi v suhih: te vsebujejo kar šestkrat več antioksidantov kot sveže, dobro pa delujejo tudi na zdravje kosti, zlasti pri ženskah v menopavzi.

