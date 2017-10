Narastek s stročnicami in zelenjavo

Če ste včeraj stročnice pozabili namočiti in ste v stiski s časom, uporabite vložene iz pločevinke.

Priprava: 10 minut; čas kuhanja in peke: 35 minut.

Sestavine

– 125 g suhe soje in 100 g suhe čičerke

– večji korenček

– brokoli

– 3 pesti testenin (majhni polžki)

– 200 g mocarele

– 4 jajca

– 2 dl mleka

– sol, poper

Priprava

1. Sojo in čičerko vsako zase namočimo čez noč, nasled­nji dan vodo zamenjamo in skupaj skuhamo do mehkega v loncu na povišan tlak. Ko voda v loncu zavre, praviloma zadošča 10 minut, da se dovolj zmehčajo.

2. Korenček in brokoli očistimo in narežemo ter skupaj s testeninami stresemo v slan krop. Kuhamo toliko časa, da so testenine gotove. Odcedimo.

3. Pečico vklopimo na 200 stopinj.

4. V skledi zmešamo testenine, zelenjavo, stročnice, dodamo razžvrkljana jajca, na kocke narezano mocarelo, solimo, popramo, prilijemo malo mleka, vse naložimo v namaščen model za narastke in poravnamo.

5. Postavimo v segreto pečico za 20–30 minut. Pečeno ponudimo z zeleno solato z avokadom.

Različica: Namesto suhih stročnic vzemite po večjo pločevinko fižola in čičerke. Jasno, izbira zelenjave je lahko vsakokrat drugačna. To je jed, s katero lahko »pospravite« hladilnik, da poberete ostanke korenja, zelene in podobnih korenovk, tudi ostanke salam, že napol suhe koščke sira.

Naredimo vnaprej: Vse kuhane in narezane sestavine shranite v posodo in postavite v hladilnik. Naslednji dan jih je treba le še preložiti v model, preliti z jajcem in mlekom ter potisniti v segreto pečico.

Naslovna fotografija: Krištof Koman