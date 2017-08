Ocvrta jajčka s paradižnikom

Zajtrk tudi za tiste, ki hodijo s kurami spat.

Sestavine

– 2 sveži jajčki

– 50 g češnjevega paradižnika

– četrt sveže bučke

– žlička gorčice

– žlička celih gorčičnih semen

– 10 g naribanega tolminca

– sol, poper

– oljčno olje

Priprava

1. Bučko operemo in narežemo na tanke kolobarje. Češnjeve paradižnike razpolovimo. Gorčico in gorčična semena zmešamo in prilijemo nekaj kapljic olja, s to mešanico premažemo paradižnike.

2. V litoželezni ponvici segrejemo oljčno olje in dodamo narezane bučke in marinirane paradižnike.

3. Pražimo nekaj minut, nato pa nanje ubijemo jajci in pokrijemo s pokrovko, da se speče.

4. Tik pred serviranjem dodamo še nariban tolminski sir, ki se bo lepo stopil. Po okusu popramo in solimo.

Besedilo in kuharija: Saša Drobnič Škrjanec

Naslovna fotografija: jagababa.si

