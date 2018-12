Jajčne lupine niso za v smeti. Preverite, zakaj!

Pri peki ste verjetno uporabili kar nekaj jajc. A njihove lupine naj nikar ne romajo v smeti.

Jajca se velikokrat znajdejo na našem jedilniku. Pripravljamo jih na vse možne načine, poleg odličnih zajtrkov pa odlično povezujejo razne biskvite, piškote in druga peciva. A kam z jajčnimi lupinami? Portal The Kitchn pravi, da te nikakor ne sodijo v smeti. Zato spodaj nizamo razloge, zakaj se jih splača prihraniti in za kaj vse so uporabna.

Obogatite kompost

Če zbirate biološke odpadke (upamo, da ločujete) ter tako pripravljate odlično gnojilo za vaš vrt, naj vam namignemo, da bodo jajčne lupine tu zelo koristne. Usedlini bodo s počasnim razkrajanjem namreč dodale lepo količino kalcija, ki bo obogatil gnojilo in tako pomagal rastlinam. Lupine se sicer razkrajajo zelo počasi, a bodite potrpežljivi.

Valilnica

Pravzaprav v jajčnih lupinah ne boste valili jajc, lahko pa jih uporabite za kaljenje semen. V lupino le položite majhen košček vate, jo zmočite in nanjo položite seme. Ko bo to pričelo kaliti, lahko v zemljo posadite kar vse skupaj z lupino, da ne poškodujete nežnih korenin. Jajčna lupina se bo namreč sčasoma v zemlji razgradila, vseeno pa ji, preden jo postavite v zemljo, malce razbijte dno, da bo lahko rastlina svobodno pognala korenine.

Drenaža

Še vedno smo pri rastlinah. Tem včasih med presajanjem med korenine dodamo nekaj kamenja, da se lažje oprimejo in da je teren bolj podoben takšnemu, kot ga imajo v naravi. Namesto kamenja lahko v lonček dodate kar jajčne lupine. Te bodo odigrale odlično vlogo drenaže in podprle korenine vaših rastlin. Če imate vrt, jih lahko pomešate tudi z zemljo iz trgovine.

Polirna pasta

Kdo bi si mislil, da jajčne lupine pridejo prav tudi pri čiščenju. Zaradi velike vsebine kalcija so namreč precej abrazivne, hkrati pa ne tako zelo agresivne, da bi na površinah lahko naredile praske. Če jih torej v možnarju dobro zdrobite, lahko s pomočjo sode bikarbone in limone z njimi naredite polirno pasto ter jo uporabite za čiščenje vodnega kamna in podobnih trdovratnih nadlog na kuhinjskih površinah.

