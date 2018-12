Tri praznične sladice Rachel Allen iz nove knjige Vse sladko

Brez kompliciranja in zapletenih argumentacij: sto najboljših receptov za sladice vseh sort. To je opis še ene knjige, ki jo danes listamo v Odprti kuhinji: Rachel Allen, Vse sladko. Znana irska kuharica, avtorica in televizijska voditeljica pač ima roko za te vrste kuharijo.

Prvi stavek uvoda in je vse takoj jasno – po našem prepričanju tudi precej legitimno: »Vsi vemo, da je treba jesti zdravo in polnovredno in vsi se po najboljših močeh trudimo, da v vsakdanje jedilnike vključimo čim več koristnih živil, toda tu in tam si zaslužimo priboljšek, mar ne?« Da, res je – in zato smo iz knjige, ki je pri MK izšla pred kratkim, izbrali tri sladice, ki se odlično podajo v praznični čas, hkrati pa dovolj dobro odsevajo kuharsko filozofijo te Irke, ki je zelo uspešna zlasti na televizijskih zaslonih: ta knjiga je nastala prav po njeni seriji All Things Sweet. Posneli so jo v njenem lepem irskem domu: Rachel živi s svojo družino ob morju v Corku na najbolj južnem delu zelenega otoka.

»Mislim, da za priboljšek ne potrebujemo posebne priložnosti: če pa že iščete izgovor, se pomudite pri poglavju sladic, ki bodo gotovo že kmalu vaša priljubljena praznična stalnica,« razmišlja lepa kuharica in bi se kar strinjali z njo. Malo je v tej knjigi receptov, ki se jih povprečen kuhar ne bi lotil, malo sestavin, ki jih je težko dobiti, nekaj pa je seveda tudi takih, ki kažejo, od kod prihaja avtorica. Ampak, ali ni ravno čas okrog praznikov, ko smo več doma in nam toplota iz pečice še zlasti lepo ogreje dušo, najbolj primeren, da poskusimo kaj novega? Nam je bila ta knjiga všeč. V njej boste našli sladice, katerih izstopajoča lastnost je hitra priprava, pa sladice, ki omrežijo otroke, za poletni čas si boste dodali zaznamke pri poglavju sveže in sadno, ne manjkajo mini grižljaji, pa »nekaj za popoldne«, če imate morda tudi vi navado angleškega pitja čaja, na koncu pa še tri poglavja, ki so nas zlasti navdušila: uživaško in razkošno, klasika malo drugače in praznične sladice.

Preprost posladek za ljubitelje cimeta. Recept >>

Naj se vam ne zvrti v glavi, fantastični so na pogled in okus! Recept >> Sladka vinska krema Namesto koktajla. Recept >>