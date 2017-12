Umazana kuhinjska napa lahko zaneti požar

Da bi dobro delovala, jo moramo redno čistiti, kar pomeni vsaj na dva meseca: čistimo jo s posebnim čistilom oziroma sredstvom za razmaščevanje.

Kuhinjska napa nad štedilnikom oziroma kuhalno ploščo je eden od tistih elementov v našem domu, ki so tako samoumevni, da so že povsem neopazni. Poleg klasičnih nap, skritih pod kuhinjsko omarico, lahko kupimo tudi različne dekorativne, ki so estetski element v kuhinji.

Napo uporabljamo vsakodnevno, tudi več ur, pri tem pa vse prevečkrat pozabljamo, da zaradi tega potrebuje redno vzdrževanje in čiščenje. Njena naloga je preprečevanje neprijetnega vonja in odstranjevanje pare ter drugih onesnaževalcev, zlasti mastnih delcev, ki nastajajo pri kuhanju. Večina deluje tako, da srka zrak iz prostora in ga odvaja skozi ventilacijsko cev na prosto. Če kuhinja nima tega odvodnega sistema, je kompromisna rešitev napa, ki povzroča kroženje zraka, ki gre skozi filter. Ampak to naj bo res le izhod v sili, saj se pri tem maščobna para vrača v prostor.

Filtri se razlikujejo glede na vrsto nape. Tiste, ki delujejo po sistemu kroženja zraka, imajo oglene filtre, odvodne nape pa imajo kovinske ali tekstilne oziroma sintetične. Pri uporabi oglenega filtra se zrak očisti in vrne v prostor, izkoristek nape pa je pri tem filtru za skoraj tretjino slabši.

Umazana je manj učinkovita

Ne glede na to, katero imamo, vsaka potrebuje čiščenje, saj se umazanija na filtrih precej hitro nabere. Vedeti moramo, da umazana napa ni le stvar estetike, čisti filtri zagotavljajo boljše in učinkovitejše delovanje naprave. Poleg tega pomeni maščoba na sintetičnem filtru tudi potencialno nevarnost, saj bi lahko zagorelo. Zato je treba maščobne filtre menjati oziroma očistiti najmanj vsaka dva meseca – ob domnevi, da napa deluje vsak dan dve do tri ure. Oglene filtre je treba menjati na približno pol leta, kupimo pa lahko tudi pralne oglene filtre, ki ob rednem čiščenju učinkujejo približno tri leta.

Hkrati z menjavo sintetičnega filtra očistimo tudi napo. Kovinski maščobni filter snamemo in ga operemo ročno ali v stroju za posodo. Potem se lotimo še preostalih, nesnemljivih delov. Celo napo očistimo z vlažno gobo in ustreznim čistilnim sredstvom, potem ga dobro izmijemo in na koncu do suhega obrišemo s krpo. Napo iz nerjavečega jekla še spoliramo.

Ko je očiščena, namestimo filtre. Vsaj enkrat na leto očistimo tudi notranjost nape. Za čiščenje je najbolje uporabiti posebno čistilo za nape ali pečice oziroma drugo sredstvo za razmaščevanje.

