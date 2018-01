Katera posoda je najboljša za kuhanje?

Izbira posode, v kateri pripravljamo obroke zase in za družino, ne bi smela biti odvisna od mode, zlasti pa ne od cene.

Na nakup posode vpliva precej dejavnikov, najpomembnejši naj bi bil kakovost. Odločamo se tudi na podlagi praktičnosti pa tega, kako se jo vzdržuje in pomiva, ne moremo pa niti mimo estetike in seveda cene. Jasno je, da je res kakovostna posoda tudi draga, vendar pri nakupu ne gre preveč varčevati, navsezadnje posodo kupujemo nekajkrat, morda celo le enkrat v življenju. Teflonsko ponev, v kateri pečemo jajca, slanino, palačinke, cvremo meso ali pomfri, bomo morali zamenjati večkrat, res kakovostna posoda pa bo zdržala tudi več generacij. V prvo kategorijo spadajo reaktivne posode, ki med kuhanjem tako ali drugače reagirajo s hrano, zato niso priporočljive.

Preberite še: O modlih za narastke

Druga skupina so nereaktivne posode, ki v stiku s hrano ne reagirajo, zato so varne za uporabo. Poleg tega ima hrana v njih najboljši okus. Posodo lahko delimo na zdravo in nezdravo. Med nevarnimi neslavno prvo mesto pripada teflonu, ki je osvojil kuharje po vsem svetu, ker se hrana nanj ne prijemlje in zato lahko kuhamo z zelo malo maščobe. Žal se je izkazalo, da je zdravju škodljiv, zato ga danes strokovnjaki odsvetujejo. Na črnem seznamu sta se znašla tudi aluminij in baker, ki sta oba zelo reaktivna.

Baker dobro prevaja toploto, zato je v taki posodi preprosto pripravljati jedi, saj lahko dobro nadziramo proces kuhanja. Vendar močno reagira z živili, zlasti kislimi, zaradi česar vpliva na okus in barvo jedi. Tudi aluminijasta posoda je na seznamu odsvetovanih, saj se iz nje v hrano sprošča zdravju nevaren aluminij. Med kovinskimi je najbolje izbrati nerjaveče jeklo, saj je najmanj reaktivno. Vendar bo tudi v tej posodi hrana sčasoma dobila okus po kovini, zato jo takoj po kuhanju spravimo v drugo posodo. Težka litoželezna posoda je tudi dobra izbira, vendar ni primerna za kuhanje juh in drugih tekočih pa tudi kislih jedi, saj se začnejo med kuhanjem sproščati ioni železa. Zato v litoželezni posodi ne bomo kuhali jote, odlična pa je za pripravo palačink.

Najboljšo posodo lahko najdemo v kuhinji naših babic, gre za emajlirano, ki je, če zanjo dobro skrbimo, skoraj večna. Gre za kovinsko posodo, ki je s posebnim postopkom prevlečena s steklom. Vendar imamo tudi pri tej več kakovostnih razredov. Tanjši je stekleni premaz, prej bo razpokal in se poškodoval, medtem ko bomo kakovostno uporabljali več let. Nekoliko cenejša od emajlirane je steklena posoda, ki je prav tako zdrava izbira, običajno pa jo uporabljamo za pečenje v pečici.

Besedilo: Alenka Kociper

Fotografija: Thinkstock