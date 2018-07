Pehtranovi štruklji

Odlični štruklji s svežim pehtranom.

Sestavine

Testo

– 250 g pšenične gladke bele moke

– jajce

– žlica olja, ščep soli, 1–2 dl mlačne vode

Nadev

– 1 kg puste skute

– šop svežega pehtrana

– jajce, 100 g sladkorja, vaniljev sladkor

– žlica pšeničnega zdroba

– sladka ali kisla smetana, ščep soli

Priprava

1. Za vlečeno testo zmešamo belo moko, jajce, žlico olja, ščep soli in mlačno vodo. Zamesimo voljno mehko testo in ga oblikujemo v 2 hlebčka. Po vrhu ju namažemo z oljem, pokrijemo s krožnikom in pustimo, da testo počiva vsaj pol ure.

2. Za nadev zmešamo skuto, sladkor, žlico vaniljevega sladkorja, jajce, nasekljan pehtran (pehtran operemo, osmukamo in nasekljamo), žlico pšeničnega zdroba ter sladko ali kislo smetano (izbira in količina smetane je odvisna od skute, ki jo izberemo: pusti skuti dodamo več smetane kot mastni).

3. Vlečeno testo razvlečemo po pomokanem prtu in namažemo nadev na 2/3 testa. Testo in nadev nato tesno zvijemo v štrukelj, zvijati začnemo na strani, kjer je testo namazano. Štrukelj kuhamo v sopari približno 1 uro.

4. Kuhan štrukelj narežemo na primerno velike kose in jih potresemo z drobtinami, prepraženimi na maslu.

Poizkusite še: Krompir s klobaso iz pečice

Fotografija: Mateja Jordovič Potočnik