Štrudelj z zeljem in kajmakom za prste obliznit

Zelenjavni zavitek je odlična prejed, ki jo lahko pripravimo vnaprej in postrežemo hladno.

Nadev za zelenjavne zavitke običajno dopolnimo s skuto ali drugim mladim sirom, v tokratnem receptu smo dodali kajmak. Skuta da jedi poseben okus, hkrati pa deluje kot vezivo pri suhi zelenjavi. Če bi dodali na kocke narezano praženo slanino ali pražene ocvirke, dobimo krepko jed, ki jo ponudimo kot popoldanski prigrizek s kozarcem vina. Odlična je kombinacija s pršutom, v kockah ali rezinah, ki jih naložimo po testu pod zelenjavni nadev. K skuti lahko primešamo jajca, po vrhu zavihka pa potresemo različna semena, na primer sezam, sončnice ali buče, cele ali grobo zmlete. Da se testo ne bi posušilo, ga pred peko namažemo z oljem, k skutnim zavitkom se poda tudi premaz iz smetane in jajc.

Sestavine za 4 osebe

Testo

– 0,5 kg gladke moke

– 3 žlice olja

– mlačna voda, sol

Nadev

– 1 glavica svežega zelja

– 1 korenček

– 200 g kajmaka

– 1 čebula

– 2 dl smetane za kuhanje

– sol, poper

Priprava

1. Iz moke, olja, soli in vode zamesimo gladko testo in ga damo počivati.

2. Medtem pripravimo nadev. Čebulo olupimo in nasekljamo, korenje in zelje očistimo in narežemo na koščke oziroma trakce.

3. Na olju svetlo prepražimo čebulo, dodamo narezano zelje in korenje, solimo in popramo ter na majhnem ognju dušimo približno 15 minut, vmes večkrat premešamo. Pustimo, da se malo ohladi.

4. Testo razvaljamo, ga na tanko premažemo z oljem in potresemo z zeljem. Po zelju nadrobimo kajmak ali drugi mladi sir. Testo zavijemo in položimo v pekač. Prelijemo s smetano in pečemo dobre pol ure na 190 stopinj.

Besedilo: Alenka Kociper

Fotografija: Thinkstock