Grška musaka z jajčevci

Klasična jed za skorajšnji konec poletja.

Priprava: 20 minut, čas peke: 30–40 minut.

Sestavine

– 2 velika jajčevca, 0,5 kg krompirja, 0,5 kg mletega mesa

– oljčno olje, čebula, svež peteršilj, sol, poper

– 4 sveži paradižniki ali pločevinka vloženega

– bešamelna omaka (4 žlice masla, 3 žlice moke, 0,75 l mleka, lovorov list, sol, poper, 2 rumenjaka)

– 100 g parmezana ali grškega sira

Priprava

1. Pečico segrejemo na 200 stopinj.

2. Jajčevca umijemo, narežemo na rezine, zavijemo v alufolijo in v ogreti pečici pečemo kakšnih 20 minut.

3. Medtem narežemo čebulo, česen, stresemo v kozico in malo popražimo. Dodamo meso, počakamo, da posivi, nato primešamo narezan paradižnik, peteršilj, sol, poper, prilijemo malo vode in na zmernem ognju pokrito dušimo 15 minut.

4. Za bešamelno omako svetlo prepražimo moko na maslu, prilijemo mleko in mešamo z metlico. Dodamo lovorov list in na šibkem ognju kuhamo 10 minut. Občasno premešamo in začinimo s oljo, poprom.

5. Zdaj bo pravi čas, da iz pečice vzamemo jajčevca, da se malce ohladita, sicer bi se opekli.

6. Krompir olupimo, narežemo na tanke rezine in napol skuhamo v slani vodi (približno 5 minut). Odcedimo in prihranimo.

7. V namaščen globok pekač hitro naložimo pol kuhanega krompirja, pokrijemo s plastjo mesne omake in plastjo pečenih rezin jajčevcev, vse enkrat ponovimo. Povrhu obilno polijemo z bešamelom. Potresemo z naribanim sirom in v pečici pečemo 30–40 minut pri 200 stopinjah. Ob musaki ponudimo skledo zeljne solate.

Nasvet: Jajčevce lahko popečete v ponvi, vendar kalorično lažja različica je ta, da jih spečete v pečici.

Namig: Musako boste veliko laže narezali in postregli, če po peki počiva vsaj 5 minut. Tako kot pri lazanji in podobnih zloženkah.

Naslovna fotografija: Krištof Koman