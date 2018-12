Najbolj iskane diete leta 2018. Poznate vse?

Pred prazniki ne bomo pričeli s hujšanjem. Lahko pa preverimo, katere diete so bile najbolj popularne v preteklem letu.

Veseli december nas že razvaja s piškoti, a glavne praznične pojedine še sledijo. Uradni dan pričetka diete smo zato raje prestavili na januar. A ker sta fit postava in počutje že dolgo časa v trendu, se je marsikdo v preteklem letu zatekal k različnim dietam. Bolj ali manj uspešno, seveda.

Če iščete navdih za novoletne zaobljube, vam bo morda pomagal seznam spodnjih diet, ki so bile v preteklem letu največkrat iskane s spletnim iskalnikom Google.

KETO dieta

Na prvem mestu najbolj iskanih se je v preteklem letu znašla dieta, za katero je gotovo slišal skoraj vsak prebivalec našega planeta. Dieta, ki je osnovana na visokem vnosu beljakovin in maščob, hkrati pa dnevno dopušča le do 20 gramov ogljikovih hidratov, se je po mnogih raziskavah izkazala za eno od najbolj učinkovitih. Kot večina diet je tudi KETO sprožila polemike med dietetiki in zdravniki, češ, da gre za način prehranjevanja, ki je za telo primeren le nekaj tednov in nikakor ne kot stalen način prehranjevanja.

Dubrowa dieta

Knjiga o posebni dieti, ki sta jo zasnovala popularna ameriška televizijska zakonca, je v trenutku postala ena najbolj prodajanih v državi. Sprožila pa je tudi nešteto klikov v spletnih brskalnikih. Dieta temelji na točno določenem urniku prehranjevanja, usmerjena pa je predvsem v videz telesa.

Dieta Noom

Noom je spletna in mobilna aplikacija, ki je svet zavzela v preteklem letu. Spletni program, ki deluje kot osebni trener in dietetik hkrati, je prevzel predvsem generacijo milenijcev, ki so jo s pridom uporabljali v velikem številu. Aplikacija je zasnovana tako, da skupine živil razporedi po posameznih barvah in z nasveti omogoča učinkovito spremembo prehranjevalnega in življenjskega sloga.

Mesna dieta

Tudi dieta, ki je v javnosti dvignila veliko prahu, je v preteklem letu pridobila kar lepo število privržencev. Njen moto je povsem preprost. V telo med dieto vnašamo le živila živalskega izvora. Čeprav je z njo v razmeroma kratkem času mogoče zgubiti kar nekaj kilogramov, pa jo zdravniki v veliki večini močno odsvetujejo, saj z njo s svojega jedilnika izključite vso zelenjavo, sadje in druga pomembna živila.

Mediteranska dieta

Ker je bila Španija pred časom proglašena za državo z najdaljšo pričakovano življenjsko dobo svojih prebivalcev, se je vse več ljudi zateklo k mediteranski dieti. Zdrav duh v zdravem telesu naj bi ta namreč zagotavljala s preprostimi obroki, oljčnim oljem, ribami in sezonsko zelenjavo in sadjem. Na tem seznamu bi jo gotovo lahko označili za najbolj uravnotežen način prehranjevanja.

Dieta Optavia

Za to dieto stoji podjetje, ki razpolaga z desetimi različnimi paketi programov diet, v katere spadajo tudi v naprej pripravljeni obroki in prehranska dopolnila. Z nasveti, ki jih prejmete poleg hrane, vam dietetiki preko spleta narekujejo tudi urnik prehranjevanja in gibanja. Dieta je v preteklem letu obljubljala velike izgube kilogramov, prislužila pa si je tudi lepo število spletnih iskanj.

Dieta Dr. Gundry

Doktor Gundry je v svetu zaslovel s svojo knjigo Skrite nevarnosti zdravih živil, ki povzročajo bolezni in pridobivanje telesne teže. V njej je obsodil marsikatero rastlinsko beljakovino ter jo odsvetoval v vsakodnevnih jedilnikih. Zdravnikova dieta tako odsvetuje celo chia semena, ki jih sicer poznamo kot zelo priročen vir beljakovin.

Postna dieta

Intermittent fasting oziroma postna dieta je svet v preteklem letu razdelila na dva pola. Prav tako je sprožila polemike v zdravstvu, češ, ali je vsakodnevno postenje sploh zdravo. Zagovorniki diete poročajo o odličnih rezultatih pri izgubi kilogramov, boljšem počutju in več energije, njeni nasprotniki pa so prepričani, da zdravju škoduje. Dokler je ne preizkusimo sami, se do diete tako raje ne bomo opredelili, lahko pa povemo, da so njeni zvesti zapriseženci tudi mnogi znani obrazi. Na postno dieto prisega celo pevka Beyonce.

Dieta FODMAP

Kratica je okrajšava za štiri skupine ogljikovih hidratov, ki fermentirajo v debelem črevesu, ga lahko dražijo in tako povzročajo prebavne neprijetnosti: fermentirajoči (fermentable), oligosaharidi (oligosaccharides), disaharidi (disaccharides), monosaharidi (monosaccharides) in polisaharidi (polyols), lažje pa nas boste razumeli, če vam razložimo, da gre za prehranski plan, ki za šest do osem mesecev iz obrokov izključi posamezno zelenjavo, sadje, mlečne izdelke in žitarice. Dieta je primerna za krajše obdobje, v preteklem letu pa je veljala za eno izmed najbolj priljubljenih.

Pastirska dieta

Dieta, ki v istoimenski knjigi Kristine Wilds obljublja sedemstopenjski načrt do izgube teže, odličnega počutja in mlajšega videza, temelji na nizkem vnosu ogljikovih hidratov, visokem vnosu maščob in zmernem vnosu beljakovin. Vključuje tudi postenje in navdih črpa iz prehranjevanja naših prednikov. Kljub mnogim zgodbam o uspehu, knjiga še vedno sproža marsikatero dilemo v zdravstveni stroki.

Fotografija: GettyImages

Vir: Cooking Light