Praznični horoskop: piškoti, ki so pisani na kožo vašemu znamenju

Vaši najljubši piškoti povedo veliko o vaši osebnosti. Ali pa vaša osebnost veliko pove o najljubših piškotih?

Zdaj pa res že lahko pričnemo z odštevanjem. Do božiča nas ločita le še slaba dva tedna in če se še kar ne morete odločiti, katerih piškotov bi se lotili letošnje praznike, vam bo morda na pomoč priskočil horoskop. Brez šale, kot piše portal The Kitchn je vaša izbira najljubšega piškota povezana z vašo osebnostjo.

Vas zanima, kateri piškot je pisan na kožo vašemu astrološkemu znamenju?

Vodnar: piškoti za izrezovanje

Ker sodite med bolj kreativne ljudi, tudi pri peki radi uporabite ustvarjalno žilico. Zato najraje naredite testo za piškote, katerega lahko odtisnete v različnih oblikah ter jih nato okrasite po svojem okusu.

Ribi: cimetovi piškoti

Občutljive ribe se peke včasih sploh ne morejo lotiti. Spet drugič pa med gnetenjem testa razmišljajo o vseh odnosih, ki jih imajo do svojih bližnjih. Najraje pripravijo cimetove piškote, saj te tudi prijetno odišavijo dom ter tako prihranijo denar za dišeče svečke.

Oven: čokoladni cookiji

Čeprav ste avanturistični, vam vedno najbolj tekne klasika. Zato najraje posežete po čokoladnih piškotih, ki jih je preprosto speči in še lažje pojesti.

Bik: linški piškot

V peko radi vnesete kanček nostalgije po otroštvu in tudi letos boste pekli takšne piškote, kot jih je stregla vaša babica. Z marelično marmelado, seveda!

Dvojčka: španski veterci

Tako kot v življenju, ste tudi pri peki popolnoma razdvojeni. Zato izbirate med odštekanimi piškoti z zapletenim receptom in povsem preprostimi cookiji, ki vam ne bodo vzeli preveč časa. Na koncu se odločite za španske vetrce.

Rak: mandljevi rogljički

Ravno prav zapleteni in krhki. Kot vaša osebnost. Malce zviti, a nadvse prikupni, bodo tudi letos kraljevali na vaši božično obloženi mizi.

Lev: ingverjevi piškoti

Čeprav ste nadvse ljubeči, včasih tudi malce eksplodirate. Ingverjevi piškoti so vam pisani na kožo, saj v peko radi vnesete malce eksotične note, velja pa še dodati, da se nikoli ne držite receptov. Raje v loncu zmešate nekaj sestavin in se pustite presenetiti z rezultatom.

Devica: medenjak

Ko se zaljubite, se zaljubite zares in tudi pri piškotih ne gre drugače. Obožujete svoj najljubši recept in se ga vsako leto natančno držite. Do grama natančno, seveda!

Tehtnica: mešani piškoti

Oh, odločitve. Tehtnica se nikakor ne more odločiti za le eno vrsto piškotov. Zato se vsak božič na veliko loti peke in pripravi cel spekter vrhunskih sladkih prigrizkov. Bolj zanimivi so recepti, bolje je, vmes pa seveda sodi tudi kakšna klasika z osebno noto.

Škorpijon: piškoti s čokolado

Trmasti škorpijon se peke najprej loti tako, da iz kuhinje spodi vse vsiljivce. Razjezi ga, če kdo pomaka prste v njegovo čokolado, s katero najraje okrasi piškote. Kadar je dobre volje, tej doda še kakšno mrvico.

Strelec: piškoti iz trgovine

Oh, spet ste pozni. In spet ste v svoj urnik pozabili vriniti peko piškotov. Ne preostane vam drugega, kot da na hitro skočite v trgovino in svojih gostom postrežete različne piškote, za katere pa ne poveste, da jih niste spekli sami.

Kozorog: lunce

Čeprav ste videti zapleteno, ste v svojem bistvu zelo preprosti. Tako kot vsem znane lunce, piškoti, ki jih odtisnemo kar s kozarcem in prelijemo z limonovim sirupom. A v družbi vas imajo vsi radi.

Fotografija: Getty Images